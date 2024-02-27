Около 250 млн тенге задолжал "Окжетпес" футболистам и тренерам
Сегодня, 18:45
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Сегодня, 18:45Сегодня, 18:45
131Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Порядка 250 миллионов тенге задолжал клуб "Окжетпес" футболистам и тренерам, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на брифинге в правительстве, вопрос по погашению долга прорабатывается.
"Вопрос реабилитации клуба обсуждается. Клуб спустился в Первую лигу, будет продолжать выступление там. Вопросы по долгам рассматриваются. Долги порядка 250 миллионов тенге. Это перерасход командировочных, стадион ремонтировался, вы знаете. Целый год клуб играл на выезде. Поэтому, да, долги есть", - сказал Ахметжанов.
Напомним, команда заняла 12 строчку в турнирной таблице КПЛ по итогам прошлого сезона и перешла в первую лигу.
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