Около 10 килограмм марихуаны изъяли полицейские в Жамбылской области

Партию марихуаны в особо крупном размере изъяли транспортные полицейские в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками департамента полиции на транспорте, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в период ОПМ “Карасора” на перегоне станции Шу-Аспара задержаны два гражданина, являющиеся жителями города Астаны и Туркестанской области, у которых изъят мешок с содержимым веществом зеленого цвета со специфическим запахом.