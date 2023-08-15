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Около 10 килограмм марихуаны изъяли полицейские в Жамбылской области

Сегодня, 09:50
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 09:50
Сегодня, 09:50
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Фото: polisia.kz

Партию марихуаны в особо крупном размере изъяли транспортные полицейские в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками департамента полиции на транспорте, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в период ОПМ “Карасора” на перегоне станции Шу-Аспара задержаны два гражданина, являющиеся жителями города Астаны и Туркестанской области, у которых изъят мешок с содержимым веществом зеленого цвета со специфическим запахом.

"Согласно заключению судебно-экспертного исследования, изъятое вещество является марихуаной невысушенной, общим весом 9,7 кг. По данному факту начато досудебное расследования по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан “Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере”, - говорится в сообщении.

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