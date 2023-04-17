Охранники избили посетителя ночного клуба в Костанае

Фото: скриншот видео

Избиение посетителя ночного клуба попало на видео в Костанае. Очевидец снял, как один мужчина пинал другого, лежащего на земле, и пытался прыгнуть ногами ему на голову, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 апреля возле развлекательного комплекса West.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области уточнили, что факт избиения зарегистрирован по статье “Хулиганство“, проводятся необходимые следственные мероприятия, в рамках которых устанавливаются участники конфликта.

"Уже выяснено, что общественный порядок в клубе обеспечивают сотрудники службы безопасности заведения, деятельность которых не лицензируется МВД РК. Они работают по договору, в рамках гражданско-правовых отношений. По результатам принятого процессуального решения данному увеселительному заведению будет внесено представление об устранении причин и условия совершения правонарушений", - сообщили в полиции.