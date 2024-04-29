Охранника бара осудили за изнасилование и грабёж в Алматы

В Алмалинском районном суде Алматы завершилось рассмотрение дела в отношении 24-летнего охранника клуба, обвиняемого в изнасиловании с угрозой убийства и совершении грабежа с применением насилия, передаёт BaigeNews.kz.

Процесс проходил в закрытом режиме.

В пресс-службе суда сообщили, что подсудимому предъявлено обвинение в совершении уголовных преступлений по двум эпизодам.

"Судом установлено, что в ночь на 7 августа 2023 года подсудимый К., работая охранником в одном из увеселительных заведений города, познакомился с потерпевшей П., которая пришла в заведение. Используя доверие потерпевшей, предложил проводить её до дома. Зайдя в подъезд, подсудимый достал складной нож и, угрожая расправой, совершил действия сексуального характера, после чего изнасиловал", - описали первый эпизод в суде.

Кроме того, судом установлено, что К., осознавая свою безнаказанность, и в целях улучшения материального положения, задался умыслом на совершение ещё одного преступления.

"Ранним утром 9 ноября 2023 года подсудимый К. прибыл в один из ночных клубов города, где, перед входом увидел ссору двух молодых людей. Подойдя к потерпевшему, нанёс удар в область лица, после чего, потребовал вытащить из карманов ценные вещи. Потерпевший, осознавая физическое превосходство подсудимого, достал из кармана мобильный телефон и имеющиеся наличные средства. Получив деньги, подсудимый потребовал от потерпевшего сообщить код от телефона и мобильного приложения, после чего, совершив онлайн перевод на сумму 10 000 тенге, вернул телефон потерпевшему, после чего скрылся в неизвестном направлении", - рассказали в суде о втором эпизоде дела.

Вина подсудимого доказана материалам уголовного дела, заключениями экспертиз, показаниями свидетелей.

Приговором суда К. признан виновным в совершении изнасилования, грабежа, насильственных действий сексуального характера с угрозой убийством. Ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 8 лет и 1 месяца лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.