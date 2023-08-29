Ограничат ли миграцию в Астану - ответ главы Минтруда Тамары Дуйсеновой

Никаких ограничений потока внутренних мигрантов в Астану не будет. Об этом на встрече с журналистами сказала вице-премьер – министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передаёт BaigeNews.kz.

Дуйсенова сообщила, что для реализации поручений главы государства, данных на совещании по вопросам развития Астаны, при МТСЗН РК создана рабочая группа. В её состав вошли представители министерств внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения, акиматов Астаны и Акмолинской области, а также эксперты в области миграции.

"По мнению членов рабочей группы, установление ограничительных и запретительных мер не приведёт к решению проблемы роста миграционных потоков в столицу. Поэтому речь о каких-либо запретах на переезд в Астану для внутренних мигрантов не идёт", – сказала заместитель премьер-министра.

Тамара Дуйсенова добавила, что рабочей группой, с учётом международного опыта, выработан ряд предложений по внесению поправок в законодательство.

Первое – пересмотр срока постоянного проживания граждан в городах республиканского значения и столице. Для постановки их на учёт с целью получения жилища из коммунального фонда или арендованного местными исполнительными органами в частном жилищном фонде.

Второе – предлагается закрепить нормативы по предоставлению жилищ, в том числе на жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного МИО в частном жилищном фонде, на жилые дома, квартиры, а также здания и помещения, используемые для проживания людей, в том числе для сдачи в аренду.

Третье – в целях эффективной застройки города предлагается наделить министерство индустрии и инфраструктурного развития компетенцией по разработке и утверждению Правил проведения общественных обсуждений проектных решений генерального плана, проекта детальной планировки и проекта застройки. Это позволит при проведении общественных обсуждений открыто и публично учитывать мнение горожан в формировании архитектурного облика и градостроительного планирования населенных пунктов.

Четвертое – интеграция действующих информационных систем с целью создания единой системы регистрации мигрантов.

Работа по обсуждению предлагаемых поправок в законодательство продолжается.