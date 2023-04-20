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  • Оголившихся мужчин на улицах Караганды и Темиртау отправят в психдиспансер
кадр с видео из соцсетей Сегодня, 16:35
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Сегодня, 16:35
308
Фото: кадр с видео из соцсетей

Оголившихся мужчин на улицах Караганды и Темиртау отправят в психдиспансер

В полиции прокомментировали видео из социальных сетей, на котором мужчина на глазах прохожих снимает с себя брюки, сообщает BaigeNews.kz.

"20 апреля в соцсетях появились видео с улиц двух городов Карагандинской области. На камеры телефонов прохожие запечатлели мужчин, оголившихся в общественных местах. Если в центре города мужчина спускал брюки, то по темиртауской улице мужчина прошелся обнажённым. Сотрудниками полиции граждане установлены и решается вопрос по помещению в психоневрологические диспансеры мужчин 54 и 27 лет, ранее состоявших у них на учётах", - сообщили в полиции.

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Сегодня, 16:35
308
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