Очистку алматинского озера Карасу закончат к концу сентября

Фото: vlast.kz

Озеро Карасу в Алматы планируют очистить от ила к концу сентября. Об этом сообщила пресс-служба городского акимата, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас ведётся механическая очистка озера. Также продолжается строительство водосбросных сооружений и прокол под дорогой протяжённостью 40 метров. Работы завершат в конце сентября.

Как сообщил аким города Ерболат Досаев, во время выпадения обильных ливневых осадков в Алатауском районе было выявлено 18 участков подтоплений. На сегодня по линии ЧС из них 10 ликвидировано.

Оставшиеся восемь участков подтопления будут ликвидированы до конца года, в рамках реализации проекта по строительству и реконструкции арычной сети и ливневой канализации в западной части города с общей протяжённостью 49 километров по 59 улицам.

Отметим, что в Алматы также впервые за 50 лет проводят очистку дна озера Сайран.