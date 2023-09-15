Очередной симпозиум TRIP ICAO готовится провести Казахстан

Казахстан готовится к проведению Регионального симпозиума TRIP ICAO, который пройдет в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.

Сотрудники АО "Авиационная администрация Казахстана", АО "Международный аэропорт Алматы" приняли участие в симпозиуме по программе идентификации пассажиров (TRIP) Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также в совместном форуме ICAO и Международной организации уголовной полиции по биометрике.

"На симпозиуме особое внимание было уделено необходимости укрепления международного сотрудничества и взаимодействия в упрощении поездок для пассажиров и противодействия многочисленным угрозам, с которыми сталкивается международная гражданская авиация", - отметили в КГА.

Сообщается, что казахстанская делегация встретилась с представителями офиса ICAO и обсудила вопросы подготовки к предстоящему Региональному симпозиуму TRIP, который состоится в Алматы 6 – 8 декабря 2023 года. Ими была намечена предварительная программа данного мероприятия. А 4 - 5 декабря пройдёт совещание Рабочей группы по внедрению и наращиванию потенциала. В нём помимо экспертов из различных стран-участников ICAO смогут принять участие Пограничная служба КНБ РК, КМС МВД РК, МЦРИАП. Международные эксперты обсудят вопросы, связанные с такими ключевыми элементами стратегии TRIP - подтверждение идентичности, машиносчитываемые проездные документы, выдача и контроль документов, системы и средства проверки, интероперабельные информационные системы.

Отмечается, что симпозиум TRIP - мероприятие мирового уровня, предоставляющее возможности для обмена информацией по всем аспектам управления процессом идентификации пассажиров.