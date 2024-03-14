Очередное здание сносят в Алматы

В Алматы завершают снос двухэтажного нежилого здания по ул. Кыдырбекова 41.

В Управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что собственником объект был возведен за отсутствием пакета разрешительных документов, передаёт BaigeNews.kz.

Год назад Управлением в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений.

"Поскольку собственником предписание не было исполнено, 25 июня прошлого года подан иск на снос данного здания в Наурызбайский районный суд города Алматы. 30 октября 2023 года иск на снос удовлетворен", - говорится в сообщении.

Собственником был начат самостоятельный демонтаж объекта, сегодня в присутствии судебных исполнителей производится снос капитальных конструкций.