Очередное печальное видео с мелеющим Каспийским морем появилось в Сети

Фото: t.me/azamat_sarsenbayev1

Пользователи соцсетей констатируют: Каспий безуспешно борется за свои берега.

Казахстанский видеограф Азамат Сарсенбаев на своем Telegram-канале поделился очередным роликом, на котором можно увидеть, как Каспийское море отсутпило из-под пирса на набережной 7 микрорайона Актау, передаёт BaigeNews.kz.

"За всю свою жизнь, я никогда не видел, чтобы эта смотровая площадка полностью стояла на берегу…Такое ощущение, что сегодня каспийское море бушует и неистовствует бессильной злобой, пытаясь обратно отвоевать свои берега. Год две тысячи двадцать второй, Каспийское море до сих пор мелеет…", — написал под видео Азамат Сарсенбаев.

Жители Актау бьют тревогу уже неделю. Ранее в сети появились фото и видео, демонстрирующие, как стремительно мелеет Каспий. Экологи опасаются, что Каспийское море может повторить судьбу Аральского.

Специалисты связывают процесс обмеления с сокращением притока воды из Волги и Урала.

Также СМИ рассказывали, что уровень моря в сентябре этого года оказался на 35 сантиметров ниже, чем годом ранее.

Коментируя видео, в Минэкологии сообщили, что "Казгидромет" выпустил прогноз уровня Каспийского моря, по которому море и дальше будет мелеть.