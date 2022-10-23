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  • Очередное печальное видео с мелеющим Каспийским морем появилось в Сети
t.me/azamat_sarsenbayev1 Сегодня, 08:57
81
Фото: t.me/azamat_sarsenbayev1

Очередное печальное видео с мелеющим Каспийским морем появилось в Сети

Пользователи соцсетей констатируют: Каспий безуспешно борется за свои берега.

Казахстанский видеограф Азамат Сарсенбаев на своем Telegram-канале поделился очередным роликом, на котором можно увидеть, как Каспийское море отсутпило из-под пирса на набережной 7 микрорайона Актау, передаёт BaigeNews.kz.

"За всю свою жизнь, я никогда не видел, чтобы эта смотровая площадка полностью стояла на берегу…Такое ощущение, что сегодня каспийское море бушует и неистовствует бессильной злобой, пытаясь обратно отвоевать свои берега. Год две тысячи двадцать второй, Каспийское море до сих пор мелеет…",  — написал под видео Азамат Сарсенбаев.

Жители Актау бьют тревогу уже неделю. Ранее в сети появились фото и видео, демонстрирующие, как стремительно мелеет Каспий. Экологи опасаются, что Каспийское море может повторить судьбу Аральского.

Специалисты связывают процесс обмеления с сокращением притока воды из Волги и Урала. 

Также СМИ рассказывали, что уровень моря в сентябре этого года оказался на 35 сантиметров ниже, чем годом ранее. 

Коментируя видео, в Минэкологии сообщили, что "Казгидромет" выпустил прогноз уровня Каспийского моря, по которому море и дальше будет мелеть.

Видео: t.me/azamat_sarsenbayev1
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#экологическая катастрофа #Каспий #видео
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:57
81
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