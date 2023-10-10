Объём грузоперевозок между Казахстаном и Китаем вырос на 22%

За 9 месяцев 2023 года общий объём грузоперевозок между странами вырос на 22% и составил 21,1 млн. тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

По информации нацкомпании, в сентябре текущего года объём железнодорожных перевозок между Казахстаном и Китаем увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,4 млн. тонн.

"Основным драйвером роста перевозок стала погрузка экспортных грузов. Экспорт в КНР вырос на 57%, до 1,2 млн тонн. В частности, увеличился экспорт зерновых грузов на 125%. Импорт в сентябре вырос на 13%", - сообщили в компании.

В целом, за 9 месяцев 2023 года общий объём грузоперевозок между странами вырос на 22% и составил 21,1 млн. тонн.