Объём грузоперевозок между Казахстаном и Китаем вырос на 22%
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
За 9 месяцев 2023 года общий объём грузоперевозок между странами вырос на 22% и составил 21,1 млн. тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
По информации нацкомпании, в сентябре текущего года объём железнодорожных перевозок между Казахстаном и Китаем увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,4 млн. тонн.
"Основным драйвером роста перевозок стала погрузка экспортных грузов. Экспорт в КНР вырос на 57%, до 1,2 млн тонн. В частности, увеличился экспорт зерновых грузов на 125%. Импорт в сентябре вырос на 13%", - сообщили в компании.
В целом, за 9 месяцев 2023 года общий объём грузоперевозок между странами вырос на 22% и составил 21,1 млн. тонн.
"Из них через железнодорожный переход Алтынколь – Хоргос перевезено 9,2 млн тонн, что на 28% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Приём груза из КНР вырос на 10%, до 8,3 млн. тонн, сдача – на 31%, до 12,8 млн. тонн.
По итогам октября железнодорожники планируют выполнить объем перевозки 2022 года, который составил 23,2 млн. тонн и является историческим максимумом", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Ферму по разведению червей открыл житель Алматинской области
- "Ты сам все начал": боец Куат Хамитов принял вызов казахстанского актёра
- Изнасилование трёхлетних сестёр: жуткие подробности рассказала детский омбудсмен
- Глава управления образования Шымкента уволилась по собственному желанию
- Завод по переработке мёда предлагают открыть в ВКО