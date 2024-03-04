Обстановку в горах близ Алматы после землетрясения проверило МЧС

Для оценки селевой, снеголавинной обстановки, состояния моренно-ледниковых комплексов, селеопасных русел рек представители ГУ "Казселезащита" на вертолете провели аэровизуальное обследование по бассейнам рек Центральной части хребта Иле Алатау, передаёт BaigeNews.kz.

"По предварительным результатам, в верховьях бассейнов рек Киши Алматы, Улкен Алматы наблюдаются сходы незначительных лавин. В бассейне реки Талгар объемы сошедших лавин составили до 300 кубометров. Все лавины остановились на склоне гор. Сходов снежных лавин со значительными объёмами не зафиксировано. Угрозы снежных лавин объектам не выявлено", - сообщили в МЧС.

Моренные озёра находятся в зимнем режиме, под покровом снега и льда. Разрушений на ледниках и льда на акватории озер не выявлено. Расходы воды в пределах нормы, без изменений.

Высота снега в высокогорье составляет от метра и более.

На перемычках озёр и в нижнем бьефе сооружений видимых признаков фильтрации не выявлено.

Следов обвалов и оползней нет.