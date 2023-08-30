  • 30 Августа, 22:23
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Общежитие гостиничного типа построили для студентов Шымкента

Сегодня, 20:50
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gov.kz Сегодня, 20:50
Сегодня, 20:50
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Фото: gov.kz

В Шымкенте для студентов, магистрантов и докторантов Южно-Казахстанского педагогического университета имени О. Жанибекова распахнуло свои двери общежитие современного типа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования РК.

По информации ведомства, строительство современного общежития на 500 мест началось в ноябре 2022 года. Застройщик успел завершить строительные работы к новому учебному году. 

“Общежитие гостиничного типа полностью обставлено современной мебелью. Здание в семь этажей состоит из 160 номеров. Каждая комната оборудована санузлом. Для удобства студентов в 14 специальных комнатах установлены стиральные машины. Кроме того, имеется 14 кухонь, 2 тренажерных зала, комнаты отдыха и учебы.

В общежитии, построенном для студентов, магистрантов и докторантов, работает лифт. В целях обеспечения безопасности также установлена система видеонаблюдения”, - отметили в миннауки.

Новый современный дом студентов расположен рядом с учебными корпусами университета, что очень удобно для молодежи.

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