Общежитие гостиничного типа построили для студентов Шымкента

В Шымкенте для студентов, магистрантов и докторантов Южно-Казахстанского педагогического университета имени О. Жанибекова распахнуло свои двери общежитие современного типа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования РК.

По информации ведомства, строительство современного общежития на 500 мест началось в ноябре 2022 года. Застройщик успел завершить строительные работы к новому учебному году.

“Общежитие гостиничного типа полностью обставлено современной мебелью. Здание в семь этажей состоит из 160 номеров. Каждая комната оборудована санузлом. Для удобства студентов в 14 специальных комнатах установлены стиральные машины. Кроме того, имеется 14 кухонь, 2 тренажерных зала, комнаты отдыха и учебы. В общежитии, построенном для студентов, магистрантов и докторантов, работает лифт. В целях обеспечения безопасности также установлена система видеонаблюдения”, - отметили в миннауки.

Новый современный дом студентов расположен рядом с учебными корпусами университета, что очень удобно для молодежи.