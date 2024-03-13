Обоюдно будем пресекать - Кошанов о высказываниях российских депутатов в адрес РК

Спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов, в кулуарах рассказал о своем рабочем визите в Россию, передаёт BaigeNews.kz.

Ерлан Кошанов сообщил, что во время визита обсудил с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко, вопрос скандальных высказываний российских депутатов в адрес Казахстана.

"На эту тему также говорили. Обоюдно будем пресекать. Обоюдно будем работать над этим", - сказал Кошанов.

Негативные высказывания российских политиков, журналистов и деятелей культуры в адрес Казахстана прокомментировал президент РК Касым-Жомарт Токаев. На Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году он отметил, что между странами нет никаких вопросов, которые можно было бы муссировать тем или иным способом.