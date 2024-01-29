Обновлен состав сборной Казахстана против Аргентины в "Кубке Дэвиса"

Сборная Казахстана по теннису 3–4 февраля на грунтовых кортах города Росарио сыграет на выезде квалификационный матч "Кубка Дэвиса" против Аргентины. Тренерскому штабу во главе с Юрием Щукиным пришлось принять сложное решение и поставить в приоритет получение олимпийской лицензии Александром Бубликом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

"Первая ракетка сборной сыграет предстоящий турнир в Монпелье, где Александр имеет высокие шансы на победу и за счет этого может обеспечить гарантированное участие на ОИ в Париже.

Также матчи в Аргентине будет вынужден пропустить Бейбит Жукаев, который должен был дебютировать в предстоящих поединках за сборную, но на недавних матчах в Австралии получил травму и не успевает восстановиться к предстоящим", - говорится в сообщении.

Таким образом, с учетом проведенных замен честь страны будут защищать неоднократные члены национальной команды: Денис Евсеев (184-й номер одиночного рейтинга АТР), Тимофей Скатов (227-й номер одиночного рейтинга ATP), Дмитрий Попко (358-й номер одиночного рейтинга АТР) и Александр Недовесов (46-й номер парного рейтинга ATP).