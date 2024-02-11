Обидной сенсацией завершился бой Казахстана за "золото" малого чемпионата мира по боксу

Казахстанский боксёр Санжар Ташкенбай выступил в финале международного турнира "Странджа" в Софии (Болгария), который также известен как малый чемпионат мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финальном бою в весовой категории до 51 килограмма Ташкенбай сразился с индийцем Амитом Пангалом и неожиданно проиграл ему единогласным решением судей — 0:5.

Таким образом, Амит Пангал завоевал золотую медаль малого ЧМ-2024 по боксу, а Санжар Ташкенбай закончил выступление на турнире с "серебром".

Добавим, что Ташкенбай является действующим чемпионом мира. Также в 2021 году казахстанец выигрывал "золото" молодежного мирового первенства, а в 2022-м становился чемпионом Азии. Что касается его соперника, то Амит Пангал — серебряный призер чемпионата мира 2019 года, чемпион Азии 2019 года и победитель летних Азиатских игр 2018 года.