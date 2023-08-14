  • 14 Августа, 18:42
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Объекты для молодежи, ярмарка вакансий и фестивали: в Казахстане завершилась неделя молодежи

Сегодня, 17:42
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AtyrauPress Сегодня, 17:42
Сегодня, 17:42
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Фото: AtyrauPress

В Казахстане подвели итоги недели молодежи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство информации и общественного развития.

В рамках недели молодежи организовано и проведено свыше 1000 мероприятий с участием более 1,5 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

С 7 по 12 августа по всей стране проведен комплекс мероприятий "Жастармен бірге!", включающий в себя благотворительные, волонтерские и экологические акции, ярмарки вакансий, фестивали, семинары, концерты и др.

Открыты объекты для молодежи в регионах (школы, колледжи, спортивно-культурные центры, общежития и т.д.), проведены соревнования среди молодежи по street workout, а также 12-километровый марафон; награждены благодарственными письмами и памятными подарками руководством области самые активные молодые люди, отличившиеся в различных сферах.  

Организованы благотворительные акции с участием активной молодежи, волонтеров, руководителей молодежных организаций региона во всех городах, районах и сельских населённых пунктах. Оказана продовольственная, финансовая помощь малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.

По всей стране проведены акции, направленные на охрану окружающей среды, бережное отношение к природе: экологические акции, субботники, сбор мусора, уход за деревьями.

Также организованы волонтерские мероприятия во всех городах, районах и сельских населённых пунктах по направлениям "Bilim", "Sabaqtastyq", "Saýlyq", "Qamqor", "Taza Álem", "Úmit", "Asyl mura".

Вместе с тем, в рамках недели молодежи состоялась широкомасштабная ярмарка вакансий во всех городах, районах и сельских населённых пунктах с целью содействия трудоустройству выпускников вузов и колледжей, для безработной молодежи категории NEET с привлечением работодателей в регионах.

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