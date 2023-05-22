Об итогах визита Токаева в Китай рассказал казахстанский политолог

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В Казахстанском институте общественного развития проанализировали результаты государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китай, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Эксперты оценивают достигнутые соглашения в Китае как успешные.

"Сегодня можно сказать о том, что государственный визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китай и его участие в саммите "Китай - Центральная Азия" прошли успешно. В ходе диалога стороны подписали 47 документов на 22 млрд долларов. Это договоренности в торгово-экономическом, транспортно-логистическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других направлениях. Во-вторых, в городе Сиань в сухом порту открылся казахстанский центр логистики. Сиань является для Казахстана важным хабом по контейнерным перевозкам, так как это начало Шёлкового пути. Поэтому это дополнительный импульс для Экономического пояса Шелкового пути", - отметил эксперт института Олжас Бейсенбаев.

Он сообщил, что, по данным этого года, торговый оборот между Казахстаном и Китаем за январь-март составил 5,9 млрд долларов. Перевозки по Транскаспийскому маршруту превысили 50% по сравнению с прошлым годом. А грузоперевозки через Актауский порт выросли на 15%. "Поэтому, можно сказать, что транзитные перевозки через Казахстан набирают хороший темп", - добавил эксперт.

"Глава государства в интервью CCTV перед саммитом отметил, что "народная дипломатия" между Казахстаном и Китаем играет большую роль. Это отражено в пятом направлении инициативы "Пояс и путь". Поэтому открытое в Сиане генконсульство Казахстана как первое генконсульство из центральноазиатских стран будет способствовать углублению инвестиционных отношений с китайскими городами и провинциями, в которых развито сельское хозяйство, земледелие, производство электронной техники. Это большое продвижение в отношениях казахстанских и китайских городов в области высоких технологий и инноваций", - отметил Бейсенбаев.

Эксперт подчеркнул, что сейчас Казахстан и Китай нацелены на межрегиональное сотрудничество.

"На саммите "Китай - Центральная Азия" все страны высказались о развитии отношений с КНР. Кыргызстан подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с Китаем. Казахстан его уже подписывал", - сказал он.

Политолог отметил, что Китай выделил 26 млрд юаней на развитие инфраструктуры и других сфер в ЦА.