О субсидировании газет в рамках законопроекта "О масс-медиа" рассказали в МИОРе

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Законопроект о "Масс-медиа" находится на стадии обсуждения, готовится новая редакция проекта, которая также будет представлена на рассмотрение представителям СМИ и общественности. Об этом в эфире республиканского телеканала сообщил директор департамента госполитики в области СМИ министерства информации и общественного развития Жасулан Умиралиев, передаёт BaigeNews.kz.

"Пресс-карта предусматривает льготы и гарантии для журналистов. Сейчас ведутся переговоры с министерством финансов, по результатам которых мы уже можем говорить предметно. Мы сейчас активно обсуждаем. Мы изменили проект в части состава комиссии, членами которой будут только представители отрасли, но не госорганов. На следующей неделе мы предоставим измененный вариант. Сейчас многие говорят только пресс-картах и особом статусе, но есть и другие направления, которые охватывает данный законопроект. К примеру, субсидирование газет, типографии, реформирование государственного заказа для прозрачности в этой сфере. Мы находимся на стадии обсуждения, затем проект закона будет направлен на правовую и экономическую экспертизу, на экспертизу в ОБСЕ, затем на лингвистическую экспертизу и далее в межведомственную, где профильные госорганы должны будут рассмотреть проект в рамках своих компетенций. Только после всех этих процедур МИОР направит проект в Парламент", - пояснил Жасулан Умиралиев.