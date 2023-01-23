О рисках возникновения паводков будут предупреждать в Казахстане

Фото: 365info.kz

В случае резких изменений гидрометеоусловий РГП "Казгидромет" будет уведомлять штормовыми предупреждениями о рисках возникновения паводковых угроз заблаговременно за 2-3 суток. Об этом рассказали сегодня на брифинге представители Министерства экологии и природных ресурсов РК, РГП "Казводхоз" и РГП "Казгидромет", передаёт BaigeNews.kz.

Также сообщается, что водохозяйственная обстановка в стране находится на постоянном контроле.

Так, на сегодняшний день в крупных водохранилищах республики объем наполнения составляет 60-70%. Объем стока в крупные водохранилища ожидается в пределах нормы. Во всех водохранилищах имеются свободные емкости для принятия паводковой воды.

Вместе с тем на всех гидротехнических сооружениях республиканской собственности разработаны и утверждены планы мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, составлены акты обследования и паспорта готовности объектов, а также перечни водохозяйственных объектов по степени риска возникновения ЧС.

"В регионах республики с повышенным уровнем риска прохождения паводков министерством в целях безопасного пропуска воды осуществляются следующие мероприятия: создан оперативный штаб министерства на базе РГП "Казводхоз", а также на базе филиалов РГП "Казводхоз" созданы областные штабы оперативного реагирования и анализа; утверждены графики дежурств, ведётся постоянный мониторинг водохозяйственной обстановки, - сообщил и.о. председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов.

Кроме того, представители филиалов РГП "Казводхоз" и бассейновых инспекции включены в состав областных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Анализируются объемы водонакопления на трансграничных водных объектах, расположенных в соседних государствах.

"В филиалах РГП "Казводхоз" на случай возникновения ЧС подготовлены: автотранспорт и спецтехника - 1403 единиц, ГСМ – 3500 тонн, инертные материалы – 50000 тонн, мешкотара – 38200 штук, очищено от снега подъездных и эксплуатационных дорог – 150 километров", – добавил Бекмагамбетов.

Отметим, анализируя величину запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, дана предварительная оценка паводкоопасных регионов.