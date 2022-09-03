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  • О переформатировании деятельности ОСИ рассказал Ускенбаев
dom.kz Сегодня, 12:14
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Фото: dom.kz

О переформатировании деятельности ОСИ рассказал Ускенбаев

О переформатировании деятельности ОСИ рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках депутатской инициативы в Мажилисе находится законопроект, в котором предусметрены следующие нормы: 

  • усиление роли Советов дома при принятии решений по управлению и содержанию объекта кондоминиума;
  • определение компетенции МИО об инициировании регистрации объекта кондоминиума;
  • внедрение новых подходов по сбору и обработке данных в сфере ЖКХ.

Соответсвующий проект заключения правительства находится на согласовании в Администрации Президента. 

Обустройство жилых домов и развитие инфраструктуры городов планируется реализовать в рамках стандарта комплексного развития территорий. 

Использование стандарта позволит решить задачи по:

  • повышению качества городской среды;
  • переходу казахстанских городов к современным моделям развития; 
  • формированию облика города (реновация, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт существующих зданий и сооружений и инженерно-транспортных коммуникаций);
  • сохранению его исторической застройки при экономически выгодном использовании в современной жизни.

"Стандарты утверждены и вступили в силу с 1 сентября текущего года. Стандарты переданы каждому местному исполнительному органу", - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании правительства РК.

В свою очередь, местным исполнительным органам необходимо:

  • утвердить архитектурный дизайн в разрезе районов и улиц;
  • на основании действующей градостроительной документации разработать и утвердить комплексный дизайн современного облика  городов с применением малых архитектурных форм и благоустройства; 
  • утвердить поэтапный план реализации комплексного дизайна.
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#ОСИ #жилые дома #МИИР
Сегодня, 12:14
71
Жадра Жулмухаметова Журналист

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