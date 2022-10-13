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  • О новых схемах телефонного мошенничества предупредил Нацбанк Казахстана
BaigeNews.kz Сегодня, 05:44
418
Фото: BaigeNews.kz

О новых схемах телефонного мошенничества предупредил Нацбанк Казахстана

Национальный банк Казахстана предупреждает о новых схемах телефонного мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.

И сообщает об участившихся случаях предоставления телефонными мошенниками поддельных документов для подтверждения своих "полномочий" либо несуществующих счетов и переводов.

"Мошенники, представляясь работниками Нацбанка, вводят в заблуждение граждан РК с целью похищения их средств. Данные схемы также проводятся с участием подставных сотрудников правоохранительных органов под предлогом спецопераций. При этом в качестве подтверждения легитимности своих действий переадресовывают звонки на подставных работников Нацбанка, отправляют поддельные удостоверения работников, реквизиты для банковских переводов. Подобные документы зачастую содержат информацию, якобы подтверждающую наличие у гражданина счетов либо сейфовых ячеек в банках с наличием денежных средств, которые были переведены гражданами для погашения кредитной задолженности. Помимо этого, на документе размещаются подписи, имена, печати и другие подтверждающие элементы от "уполномоченных лиц", - сообщается в пресс-релизе.

Использование поддельных документов, подтверждающих банковские операции или удостоверения, содержащих поддельные фотографии, повышает доверие граждан и заставляет переводить мошенникам большие суммы.

Ведомство рекомендует при поступлении телефонных звонков от подставных сотрудников правоохранительной системы или Нацбанка прервать разговор и не принимать участие в проведении мошеннических "спецопераций". Далее необходимо обратиться в правоохранительные органы или в контакт-центр Нацбанка по номеру 1477.

Нацбанк просит не устанавливать мобильные приложения, не раскрывать свои персональные данные, не предоставлять удалённый доступ к мобильному телефону и не переводить деньги на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.

В Нацбанке напомнили, что финрегулятор не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчёты с населением. 

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#мошенничество #Национальный банк #телефон
Журналист
Сегодня, 05:44
418
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