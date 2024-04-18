О фактах коррупции, связанных с паводковой ситуацией, можно сообщать круглосуточно

По всем возможным фактам мошенничества, злоупотребления и вымогательства, а также по другим фактам коррупции, связанным с возмещением гражданам причиненного ущерба, нанесенного в результате паводков, Антикоррупционная служба просит обращаться на круглосуточные каналы обратной связи единого Call-центра по бесплатному номеру 1424, чат-бот @antikorkz_bot, передает BaigeNews.kz, со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Кроме того можно обращаться в территориальные подразделения Антикоррупционной службы по следующим контактным номерам:



- г.Астана, тел.: +7 7172 72-66-32, ул.Токпанова 45

- г.Алматы, тел.: +7 7272 78-73-00, ул. Жібек жолы 15

- г.Шымкент, тел.: +7 7252 98-14-00, ул. Казыбек би 3

- Акмолинская область, тел.: +7 7162 29-65-15, ул. Горького 71

- Актюбинская область, тел.: +7 7132 56-74-10, ул. Маресьева 93

- Алматинская область, тел.: +7 7273 87 97 77, ул. Титова 33а

- Атырауская область, тел.: +7 7122 71-75-11, ул. Темирханова 2а

- Карагандинская область, тел.: +7 7212 91-36-80, ул. Алиханова 12

- Костанайская область, тел.: +7 7142 91-42-22, ул. Гашика 4

- Кызылординская область, тел.: +7 7242 23-06-90, ул. Желтоксан 156а

- Мангистауская область, тел.: +7 7292 31-91-10, мкр. 23, дом 100

- Павлодарская область, тел.: +7 7182 37-85-86, ул. Камзина 37

- Северо-Казахстанская область, тел.: +7 7152 46-40-52, ул. Интернациональная 60

- Восточно-Казахстанская область, тел.: +7 7232 29-88-88, ул.Лихарева 2

- Туркестанская область, тел.: +7 7253 32-66-66, ул.Тайке хан 78

- Западно-Казахстанская область, тел.: +7 7282 24-70-13, ул. Құрманғазы 89/1

- Жамбылская область, тел.: +7 7262 45-35-09, ул. Айтиева 40

- Обасть Абай, тел.: +7 7222 77-01-87, ул. Байтурсынова 36

- Область Жетісу, тел.: +7 7282 24-70-13, ул. Кабанбай батыра 36/42

- Область Ұлытау, тел.: +7 7102 72-16-29, ул. Құрманбаева 15