Нужно поощрять за сообщение о бытовом насилии – Анна Рыль

Руководитель фонда “Коргау Астана" Анна Рыль считает, что казахстанское общество не умеет вести себя с агрессорами. Она предлагает ввести в Административный Кодекс норму по поощрению за сообщение о фактах семейного насилия, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметила Анна Рыль, сегодня общество защищает насилие. В кризисные центры в основном попадают женщины, которые на протяжении долгого времени подвергались бытовому насилию. Об этом знали родственники, соседи и никто не защитил их.

“Страшно, когда общество покрывает насилие, заставляет примиряться. У нас просто традиционно люди не сообщают о том, что происходит рядом у соседей. Все считают, это не моё дело. Удивительно, когда кто-то не так на свадьбе станцует, обсуждает весь интернет, когда происходит насилие в отношении женщины, не всегда соседи вызовут полицию, не всегда услышат”, - отметила руководитель фонда.

Она добавила, что это происходит из-за того, что люди не знают, как вести себя в ситуациях, когда, к примеру, сосед бьёт жену или на глазах у всех родители избивают своего ребёнка.

“В основном каким способом решается вопрос? Соседи идут и говорят: “Быстро прекрати или вызову полицию”. Это неправильно. Общество надо учить, что не надо туда ходить, потому что сам можешь стать жертвой агрессора, который на тебя кинется с ножом. Ты должен вызвать сотрудников полиции, позвонить в кризисный центр. Общество должно знать правила поведения, когда сталкиваются с домашним насилием. Не надо идти самому разбираться, надо вызывать полицию”, - подчеркнула Анна Рыль.

По её словам, ужасающие убийства Салтанат Нукеновой и 7-летней Миланы Давыдовой стали последней каплей терпения казахстанского общества. Именно сейчас общество готово меняться.

“К сожалению, те изменения, которые сейчас происходят, они происходят через гибель женщин и детей. Наше общество наконец-то услышало. Вот последняя гибель ребёнка и молодой беременной женщины привели к тому, что общество сказало: “Нам надо что-то менять”. Сейчас мы видим всеобщее возмущение”, - отмечает Анна Рыль.

Также она указала на недостаточную работу с агрессорами.

“Агрессор должен быть наказан и привлечён к ответственности. Он не должен уйти от ответственности. Агрессор должен бояться наказания. Общество должно быть проинформировано, что так поступать плохо и отношение общества к агрессорам должно быть негативным”, - поделилась своим мнением Анна Рыль.

Она отмечает, что свидетелей домашнего насилия наказывают только в случаях смертельного исхода. В остальных случаях они не несут никакой ответственности за своё равнодушие.

“В административном кодексе нет такого. Там можно было бы штрафы за несообщение или наоборот поощрение за сообщение ввести”, - сказала Анна Рыль.

Руководитель фонда отмечает, что если сейчас общими усилиями не остановить агрессию, то мы потеряем будущее поколение, которое погрязнет в этой агрессии.

В целом по словам Анны Рыль, новый закон о бытовом насилии не доработан и основан на полумерах.

“На самом деле заявительный характер это хорошо, потому что мы снимаем ответственность с жертвы за заявление. По крайней мере она потом не стигматизирует, не получает по шее от родственников за то, что она видите ли написала заявление на агрессора. Но я за уголовную ответственность. И я за то, чтобы уголовная ответственность отца не отражалась на карьере детей. Потому что если отец избил мать, получил за это срок, а ребёнок после этого не может устроиться на работу, это жестоко по отношению к ребёнку. Мы итак виноваты перед этими детьми, что допустили насилие в их жизни”, - сказала она.

Она считает, что нужно собрать рабочую группу из практиков и специалистов и нормально проработать закон о бытовом насилии. Он должен включать в себя работу с агрессорами, профилактику, стандарты для агрессоров, адекватную поддержка жертв бытового насилия. Ведь жертвы бытового насилия получают хорошую помощь только в крупных городах, а в районах женщины остаются один на один со своей проблемой.