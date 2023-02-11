Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым

Фото: Instagram/ali_akhmedov_officialpage

Казахстанский боксёр-профессионал Али Ахмедов выложил в Instagram совместное фото со стендапером Нурланом Сабуровым, чем развеселил пользователей соцсети, передаёт BaigeNews.kz.

"Провели совместную тренировку. Что было дальше?", — спросил у подписчиков Али Ахмедов.

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Мнения комментаторов разделились. Одни спрашивали: "Надеюсь Нурлан выиграл?", другие в шутку заявляли "Дальше Нурлана стандапе месяц не будет" или же интересовались, "в какой больнице после тренировки нужно искать Нурлана?".

Уроженец Алматы — боксёр Али Ахмедов проживает и тренируется в городе Хендерсон американского штата Невада. Али Выступает в суперсредней весовой категории, и владеет серебряным поясом в своём весе по версии WBC.

Весной этого года казахстанец должен был встретиться французом Кристианом М’билли, однако бой отменился.