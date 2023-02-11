open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

Instagram/ali_akhmedov_officialpage Сегодня, 21:12
212
Сегодня, 21:12
212
Фото: Instagram/ali_akhmedov_officialpage

Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым

Казахстанский боксёр-профессионал Али Ахмедов выложил в Instagram совместное фото со стендапером Нурланом Сабуровым, чем развеселил пользователей соцсети, передаёт BaigeNews.kz.

"Провели совместную тренировку. Что было дальше?", — спросил у подписчиков Али Ахмедов.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ali Akhmedov (@ali_akhmedov_officialpage)

Мнения комментаторов разделились. Одни спрашивали: "Надеюсь Нурлан выиграл?", другие в шутку заявляли "Дальше Нурлана стандапе месяц не будет" или же интересовались, "в какой больнице после тренировки нужно искать Нурлана?".

Уроженец Алматы — боксёр Али Ахмедов проживает и тренируется в городе Хендерсон американского штата Невада. Али Выступает в суперсредней весовой категории, и владеет серебряным поясом в своём весе по версии WBC. 

Весной этого года казахстанец должен был встретиться французом Кристианом М’билли, однако бой отменился.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Нурлан Сабуров #бокс #спорт #юмор #соцсети
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:12
212
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх