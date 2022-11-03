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Сегодня, 20:38
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Нурлан Ауесбаев ответил на вызов Жигули Дайрабаева
Кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев согласен провести дебаты с представителем партии "Ауыл". Представитель ОСДП ответил на вызов Жигули Дайрабаева, передаёт BaigeNews.kz.
"Я никого не боюсь! Я готов встретиться на дебатах с любым, кто бросит мне вызов!" – заявил Ауесбаев.
Он обратился к ЦИК РК с требованием провести дебаты на республиканском уровне на следующей неделе.
Ранее в Центризбиркоме уже определились с датой проведения телевизионных дебатов. Они пройдут 11 ноября в эфире телеканала "Хабар".
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