Нургиса Адилетулы стал серебряным призёром ЧМ по тяжёлой атлетике

Адилетулы Нургиса стал серебряным призёром Чемпионата Мира по тяжелой атлетике в Колумбии в категории до 96 килограммов, передаёт BaigeNews.kz.

Наш спортсмен поднял 383 (174+209) килограмма и стал вторым не только в сумме двоеборья, но и в рывке.

В этой же категории выступал ещё один наш соотечественник - Сейтказы Алишер. Его результат 351 (160+191) килограмм и 11 место в сумме двоеборья.

Лидером в этой категории стал действующий чемпион мира Лесман Паредес - 397 (185+212).