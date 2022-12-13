Лента новостей
- Более 330 млн тенге возместили казахстанским производителям 11:50 31
- Скончался выдающийся балетмейстер Булат Аюханов 11:50 52
- 75 миллионов тенге хотят потратить в Петропавловске на ледяные горки и фигуры 11:32 89
- Жителям ВКО рекомендуют воздержаться от походов в горы 11:10 161
- Нургиса Адилетулы стал серебряным призёром ЧМ по тяжёлой атлетике 11:00 288
- Студенты 25 региональных вузов получат доступ к курсам Coursera на казахском языке 10:51 164
- Туши сайгаков обнаружили в реке в ЗКО 10:38 228
- В Астану прибыл индийский миллиардер Гаутам Адани 10:04 441
- Головкин близок к потере титула чемпиона мира — СМИ 09:51 389
- Коронавирус выявили у 155 человек в Казахстане 09:11 332
- Жители десятков садоводческих коллективов жалуются на холод в домах в Актобе 09:01 456
- "Астана" расторгла контракт с лидером, причастным к громкому допинговому скандалу 08:33 405
- Почти тысячу пассажиров сняли с поездов за нарушения с начала года 08:00 519
- Троих детей эвакуировали во время пожара из жилой высотки в Экибастузе 07:25 361
- Массовое отравление работников на предприятии произошло в Байконуре 06:41 1125
- Чемпионку мира по боксу из Казахстана "пытались сломить" перед титульным боем 05:13 1154
- Иностранку с 6 детьми депортировали из Казахстана 04:34 948
- Кот вместо кубка: проигравшие на ЧМ английские футболисты забрали домой бездомного кота 03:30 629
- Почти 50% городских автобусов в Казахстане нуждаются в замене 02:12 433
- Объявлены номинанты премии "Золотой глобус" 01:00 416
- Кызылординка скончалась, спрыгнув с моста 00:40 1179
- Чемпионат мира по казахской национальной борьбе стартовал в Астане 00:30 508
- Международный кинофестиваль "Евразия" стартовал в Алматы 12.12.2022 466
- Три человека погибли в ДТП в Абайской области 12.12.2022 444
- Сигнал о помощи: запомните этот жест 12.12.2022 867
- Насильники и сутенёры работали по детской программе ArtSport в Казахстане 12.12.2022 2107
- Дело вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направлено в суд 12.12.2022 615
- Новая школа разваливается в Алматы 12.12.2022 628
- Аким скончался от ножевого ранения в Актюбинской области — СМИ 12.12.2022 2242
- "Мои года — моё проклятье". Жертвы эйджизма рассказали свои истории 12.12.2022 653
- "Импортозависимость, необходимость в реформах, рекордная инфляция" - эксперты о выступлении президента 12.12.2022 632
- Сложную операцию на кисти провели травматологи в Алматы 12.12.2022 458
- Аяна Жолдас принесла Казахстану медаль этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике 12.12.2022 766
- При каких условиях цены на такси могут снизиться, рассказал гость проекта "2022" 12.12.2022 631
- Морозы до минус 34 градусов прогнозируют в Казахстане 12.12.2022 2787
- Критерии отбора на госслужбу предложили активисты 12.12.2022 654
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 720
- Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Грузии Малика Мурзалина 12.12.2022 463
- Проблемы граждан нужно решать до обращений в соцсетях — политолог 12.12.2022 599
- Газификация в Караганде: 4000 домов подключат к системе до конца года 12.12.2022 2418
- Слухи о сокращении школьных каникул прокомментировали в Министерстве просвещения 12.12.2022 3111
- Казахстанские школьники показали класс на международной олимпиаде по физике, биологии и химии 12.12.2022 559
- История одной закупки: почему программа по модернизации жилфонда в Усть-Каменогорске провалилась? 12.12.2022 362
- Карагандинец угрожал самосожжением у здания департамента полиции 12.12.2022 348
- Около полутонны наркотиков изъяли полицейские в Жамбылской области 12.12.2022 577
- Казахстанским потребителям вернули почти 10 миллионов тенге за неделю 12.12.2022 513
- "Вы абсолютно неправы" – Даниал Ахметов резко отреагировал на вопрос об аварии в Риддере 12.12.2022 11444
- Кульгинов похвастался своими достижениями на посту акима столицы 12.12.2022 1038
- Сборная Казахстана по пара-хоккею впервые прошла в Высшую лигу 12.12.2022 548
- Руководители госорганов боятся принимать решения - Токаев 12.12.2022 731
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 1051
- Уроки января: почти 17 миллиардов тенге выделили на обеспечение безопасности в Алматы 12.12.2022 3383
- McDonald’s в Казахстане готов к импортозамещению 12.12.2022 464
- "Более 300 тысяч тенге тратим на продукты" — Алтай Кульгинов о семейном бюджете 12.12.2022 1555
- Как проверить административные штрафы онлайн в Казахстане 12.12.2022 717
- История одной закупки: как летняя приёмка школы обернулась зимними проблемами в Петропавловске 12.12.2022 781
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 492
- Казахстанские авиакомпании закупят более 50 новых самолетов 12.12.2022 421
- За чей счет будут ремонтировать ТЭЦ и тепловые сети в Казахстане, рассказал президент 12.12.2022 510
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 2509
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 702
- Дополнительные законы примут в Казахстане, чтобы обеспечить внутренний рынок сырьём 12.12.2022 428
- В Казахстане внедрят институт Единого закупщика электроэнергии 12.12.2022 1341
- Казахстанцы смогут передавать до 50 процентов своих пенсионных накоплений в частное управление 12.12.2022 968
- Глава государства: предстоит "снизить градус" чрезмерного потребительского кредитования 12.12.2022 458
- Президент Казахстана: Нужны совершенно новые подходы по возрождению села 12.12.2022 757
- 1,6% за 10 лет — значительная неэффективность: Токаев о доходности Нацфонда 12.12.2022 408
- Президент: Мы должны полностью обеспечить нашу страну основными видами продуктов питания 12.12.2022 405
- Более 100 человек погибли на "АрселорМиттал Темиртау" с 2006 года — Токаев 12.12.2022 608
- Реализованы всего 15% запланированных инвестпроектов: президент раскритиковал работу чиновников 12.12.2022 699
- Токаев ответил на предложение олигарха Клебанова продать ТЭЦ Экибастуза за один тенге 12.12.2022 9054
- Премьер-министр: государству вернули свыше 5 миллионов га сельхозземель 12.12.2022 588
- Почти 4 триллиона тенге нужно на ремонт теплосетей в Казахстане 12.12.2022 371
- Глава государства: Продовольственная безопасность – это базовое условие прогресса страны 12.12.2022 394
- Глава государства: Продовольственная инфляция превысила 24% 12.12.2022 452
- Инфляция достигнет пика в первом квартале 2023 года — глава Нацбанка 12.12.2022 489
- "В первые же часы было 70 порывов" - Скляр о причинах аварии в Экибастузе 12.12.2022 407
- Глава государства: Различные ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением 12.12.2022 467
- ТОО "Парковочное пространство Астаны" опровергло информацию о незаконном взимании платы за парковки 12.12.2022 6698
- "Это реальная катастрофа" — Токаев о ЧС в Экибастузе 12.12.2022 825
Сегодня, 11:00
288
288
Нургиса Адилетулы стал серебряным призёром ЧМ по тяжёлой атлетике
Адилетулы Нургиса стал серебряным призёром Чемпионата Мира по тяжелой атлетике в Колумбии в категории до 96 килограммов, передаёт BaigeNews.kz.
Наш спортсмен поднял 383 (174+209) килограмма и стал вторым не только в сумме двоеборья, но и в рывке.
В этой же категории выступал ещё один наш соотечественник - Сейтказы Алишер. Его результат 351 (160+191) килограмм и 11 место в сумме двоеборья.
Лидером в этой категории стал действующий чемпион мира Лесман Паредес - 397 (185+212).
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 1051
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 2509
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 700
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 1642
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 3005
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 5733
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 1702
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 43570
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 1144
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 1876
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 7895
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 67390
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 11337
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 4327
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 13759
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 17918
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 3821
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 1513
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 34413
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 1923
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 2748
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 46330
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 7021
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 11402
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 3246
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 54136
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 2433
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 20706
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 9313
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 3624
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 2450
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 5007
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 3988
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2867
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2732
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 5584
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 3214
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36916
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 21197
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 9530
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 6585
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3684
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 29448
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 45019
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3699
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 18939
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 6410
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 11178
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 5674
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4775
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 4675
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 11686
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 44220
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 4665
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 4139
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13931
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 4991
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 21549
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 6510
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 5660
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6751
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10932
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 9151
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 5056
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12790
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 4610
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 4686
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 5596
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 37322
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 5489
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6829
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 5303
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 6424
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 6555
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 47756
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 4969
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 61601
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 17304
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 21057
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 6042
-
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 720
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 492
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 1098
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 944
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 876
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 1849
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1781
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 2134
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 2600
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 2612
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2782
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 2661
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2833
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 3448
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 3568
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3746
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3866
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 3554
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 3959
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 3681
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3831
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3828
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 3967
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 4202
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 3960
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 4187
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 4336
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 4323
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 4551
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 5048
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 5350
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 5074
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 5392
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 5176
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 5245
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 5243
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 5089
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 5529
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5792
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 5468
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23779
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5857
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5650
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5642
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10786
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 6443
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15936
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 14060
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 14089
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14762
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13568
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17996
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14730
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 16188
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 17156
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16786
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14313
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14789
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 33317
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15851
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18708
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14886
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 16090
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16676
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 18090
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16126
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18152
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17683
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18891
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18711
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 35397
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 19240
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 20223
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19806
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20646
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20707
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 30447
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 20127
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27489
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 38310