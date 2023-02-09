Новый закон о госзакупках разрабатывают в Казахстане

Фото: gov.kz/minfin

Новый Закон "О государственных закупках" разрабатывает Минфин РК. Подробности сообщил вице-министр Даурен Кенбеил, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерством финансов во исполнение плана действий по реализации предвыборной программы президента Казахстана "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" разрабатывается новый Закон "О государственных закупках", предусматривающий в том числе приоритет качества над минимальной ценой закупаемых товаров, работ и услуг, а также перевод на единую платформу закупок всех государственных и квазигосударственных организаций", - сказал он.

Создана рабочая группа из числа заинтересованных государственных органов и организаций.

Для публичного обсуждения на интернет-портале "Открытые НПА" размещён консультативный документ регуляторной политики к проекту закона.

Кроме того, вице-министр сообщил, что в 2022 году внедрены новые способы госзакупок в виде конкурсов с применением рейтингово-балльной системы и с использованием рамочных соглашений. Система предусматривает полное исключение человеческого участия в процессе закупок и осуществляется без конкурсной комиссии. Веб-портал автоматически присваивает потенциальным поставщикам баллы и определяет победителя.

"Рамочные соглашения позволили сократить процедуры закупок до 30 дней. На первом этапе отбираются поставщики, соответствующие установленным требованиям, с которыми заключается рамочное соглашение. На втором этапе заказчики направляют заявки на приобретение товаров, работ, услуг. Договор заключается с поставщиками, представившими наилучшее предложение", - уточнил спикер.

Также в прошлом году из Закона "О государственных закупках" исключены семь оснований закупок из одного источника и по восьми основаниям пересмотрены случаи осуществления закупок из одного источника.