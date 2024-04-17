Новый закон и криминализация семейно-бытового насилия, зачем это нужно Казахстану?
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15 апреля 2024 года Глава государства подписал Законы Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". В обществе обсуждение этих законопроектов вызвало огромный резонанс. По мнению эксперта Акбопе Абылкасимовой, большая опасность для современного общества кроется в том, что в социальных сетях транслируют свое мнение по специфическим вопросам граждане, не имеющие порой не то, что экспертных знаний о предмете обсуждения, но и в принципе никакого образования. Своими исследованиями этой проблемы она поделилась с BaigeNews.kz.
Эксперт отмечает, что проблема бытового насилия присуща не только Казахстану, это общемировая проблема. По данным "ООН-женщины" практически каждая третья женщина в возрасте от 15 лет сталкивается с физическим или сексуальным насилием. Каждый год более 45 тысяч женщин в мире умирают от рук своих партнеров. Законы "О противодействии домашнему насилию" приняты в 155 странах мира.
Статистические данные по Казахстану показывают, что в 2023 году всего в семейно-бытовой сфере было совершено 108 убийств или 11% от общего количества преступлений в этой же сфере. Эти 108 случаев убийств в семейно-бытовых конфликтах в 2023 году составляли 23% от общего числа убийств, что означает, что каждое четвертое убийство происходило в семьях.
В 2022 году были опубликованы результаты исследования "Судебно-медицинской оценки домашнего насилия в Центральном Казахстане", кандидатами медицинских наук Мусабековой С.А. и Мхитарян К.Э. Кросс-секционное исследование проводилось в период с 2018 по 2021 год на территории Центрального Казахстана и включало женщин, обратившихся за освидетельствованием в судебно-медицинские учреждения региона. Результаты исследования показали, что жертвами бытового насилия преимущественно являются женщины (71%). Доля женщин, пострадавших от бытового насилия на территории Центрального Казахстана: в 2018 году- 25,2%, 21,54% в 2019 и в 2021 годах, в 2020 году возросла до 31,71%. Установлено, что жертвами бытового насилия являются в основном женщины с невысоким уровнем образования (средним образованием или без образования), неработающие, имеющие 2 и более детей, экономически зависимые от мужа, с низкой самооценкой и не владеющие правовой грамотностью. Женщины подвержены наибольшему риску физического и/или сексуального насилия со стороны интимных партнеров, нежели других мужчин (от 85% до 89%)(р<0,05). Зафиксировано присутствие многократного повторяющегося применения насилия (87%). Оценка тяжести вреда здоровью при домашнем насилии показала, что вред здоровью как следствие физического насилия присутствовал в 98,8% случаев.
До криминализации бытового насилия в 2015 г., в год совершалось почти 300 убийств именно в семейно-бытовых конфликтах. После криминализации бытового насилия на 3 года, с 2015 по 2017 2017 гг, количество убийств снизилось в 2–3 раза. Ниже приведена диаграмма из доклада уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан "О противодействии семейно-бытовому насилию".
Таким образом, наглядно на графике видно, что криминализация бытового насилия положительным образом действует на динамику снижения роста преступлений в семьях. В 2017 году, когда депутаты нашей страны вдруг решили декриминализировать статьи "Побои" и "Причинение легкого вреда здоровью", в тот же день, в социальной сети Facebook я и Джохар Утебеков, сразу же раскритиковали действия депутатов, и предрекли рост преступлений по указанным статьям. Однако нас не услышали, а наши прогнозы сбылись. И только после того, как Президент Касым-Жомарт Токаев дважды в своих Посланиях народу Казахстана от 16 марта 2022 года и 1 сентября 2023 года поручил ужесточить ответственность за преступления против женщин и детей, наконец были разработаны поправки в законодательство.
Предлагаю разобраться какие изменения были внесены в законодательные акты Республики Казахстан, итак, Уголовный Кодекс будет пополнен следующими статьями:
"Статья 108-1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью" будет наказываться, штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток. То же деяние, совершенное с отягчающими обстоятельствами, уже приведет к максимальному наказанию в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок";
Также в Уголовный Кодекс вернули состав – "нанесения побоев", новая статья появится в УК РК под номером "109-1. Побои", за нанесение которых наказание последует в виде штрафа в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати пяти суток, при отягчающих обстоятельствах, максимальное наказание будет применено в виде ареста на срок от тридцати до пятидесяти суток.
Изменения коснулись и 110 статьи Уголовного Кодекса, первая часть которой теперь будет звучать следующим образом: "1. Причинение физических или психических страданий путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством с целью доставить мучения потерпевшему, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, - наказывается исправительными работами в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо лишением свободы на срок до трех лет."; По части второй срок наказания изменился " с четырех до семи лет.";
За изнасилование малолетних, а также повлекших смерть потерпевшей будет назначаться ответственность в виде пожизненного лишения свободы. В ранней редакции суд мог выбирать между 20 годами и пожизненным сроком. Также изменилась и четвертая часть 121 статьи Уголовного Кодекса, за насильственные действия сексуального характера, в том числе: мужеложество, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетних предусмотрен теперь только пожизненный срок лишения свободы.
Еще одна новая статья появилась в Уголовном Кодексе, это статья 121-1 – "Приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", ответственность за подобное преступление предусмотрена в виде исправительных работ в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до сорока суток. Предусмотрена теперь и ответственность за совершение развратных действия в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, ранее указывались только малолетние.
Впервые в истории Казахстана введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства.
В новых изменениях в брачно-семейном законодательстве важное внимание уделяется укреплению института брака и семьи, защите прав детей и родителей, а также стимулированию развития нравственности и духовности воспитания детей на основе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям.
Была создана правовая основа для работы контакт-центра, где будет оказываться поддержка по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей. Госорганы теперь обязаны сотрудничать с контакт-центрами и предоставлять информацию о мерах, принятых после рассмотрения обращений граждан. Также закреплены нормы организации и функционирования центров поддержки семьи для помощи жертвам бытового насилия.
Была введена административная ответственность за травлю несовершеннолетних, а также установлена обязанность учебных заведений немедленно сообщать правоохранительным органам о противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних. Для обеспечения безопасности детей до 16 лет был введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта в случае отсутствия у них оплаты проезда.
"Я верю, что нововведения в законодательстве позволят эффективно бороться с преступлениями в этой сфере и создать условия для безопасного и гармоничного развития семейных отношений в Казахстане. Агрессора может остановить только понимание, что он будет нести ответственность, но, к сожалению, в Казахстане сложилась культура не восприятия семейного насилия как преступления. Граждане порой не задумываются о том, какое количество женщин погибает в результате семейных драк и скандалов, а о том, какое количество получают инвалидность впоследствии, не размышляет в принципе никто. Хотя порой достаточно одного удара в голову, или в район селезенки, падения на острый угол того же стола. Причин несколько, одной из них, конечно, является безответственность, именно поэтому огромной ошибкой была в 2017 году декриминализация статей уголовного кодекса. Кто ответит за гибель женщин вследствие этого недальновидного шага? Все-таки возможность получения уголовной статьи в биографию быстро останавливает любителей распускать руки. Вторая причина — это глубокая архаизация общества, которая произошла вследствие падения уровня общей образованности и культуры масс. Муж воспринимается большей частью населения как человек имеющий право на жену, как на собственность, скандалы, происходящие в семьях, воспринимаются как явление постыдное, женщины стесняются рассказывать о том, что происходит в их семьях и какой ад порой переживают. Третья причина – это нежелание сотрудников полиции заниматься подобными делами. Многие полицейские, выезжающие по вызову на скандалы и драки в семьях в силу того, что они мужчины, а также в силу нужно говорить честно, также низкого уровня образования, высокого уровня циничности, часто встают на сторону мужчин, пытаются уговорить женщин не жаловаться, или забрать заявление. Четвертая причина – это материальная зависимость женщин от мужчин. Человека зависящего материально мужчины априори не воспринимают в качестве равного партнера, и если в обществе агрессор ограничен какими-то рамками поведения, то за закрытыми дверьми у себя дома, он вываливает свою агрессию на материально привязанную к нему жертву, зная, что та никуда не денется, не уйдет, будет терпеть. В итоге агрессор, понимая, что ему все сходит с рук, становится все более жестоким, единичные удары превращаются в постоянные избиения и изощренные издевательства. Именно поэтому родителям следует делать все возможное, чтобы дать своим девочкам должного уровня образование для того, чтобы они понимали, что роль содержанок — это первая ступень на пути к потере своей независимости, которая в дальнейшем может привести к тяжелым последствиям.
Стране необходимо менять свое отношение к семейно-бытовым отношениям, принятие вышеуказанных Законов являются важным шагом в защите прав и интересов наиболее уязвимых категорий общества, это женщины и дети. Данное решение Главы Государства и Парламента имеет принципиальное значение, так как направлено не только на ужесточение ответственности и предотвращение преступлений против женщин и детей, но и на укрепление института семьи", - отмечает эксперт.
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