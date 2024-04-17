Новый закон и криминализация семейно-бытового насилия, зачем это нужно Казахстану?

15 апреля 2024 года Глава государства подписал Законы Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". В обществе обсуждение этих законопроектов вызвало огромный резонанс. По мнению эксперта Акбопе Абылкасимовой, большая опасность для современного общества кроется в том, что в социальных сетях транслируют свое мнение по специфическим вопросам граждане, не имеющие порой не то, что экспертных знаний о предмете обсуждения, но и в принципе никакого образования. Своими исследованиями этой проблемы она поделилась с BaigeNews.kz.

Эксперт отмечает, что проблема бытового насилия присуща не только Казахстану, это общемировая проблема. По данным "ООН-женщины" практически каждая третья женщина в возрасте от 15 лет сталкивается с физическим или сексуальным насилием. Каждый год более 45 тысяч женщин в мире умирают от рук своих партнеров. Законы "О противодействии домашнему насилию" приняты в 155 странах мира.

Статистические данные по Казахстану показывают, что в 2023 году всего в семейно-бытовой сфере было совершено 108 убийств или 11% от общего количества преступлений в этой же сфере. Эти 108 случаев убийств в семейно-бытовых конфликтах в 2023 году составляли 23% от общего числа убийств, что означает, что каждое четвертое убийство происходило в семьях.

В 2022 году были опубликованы результаты исследования "Судебно-медицинской оценки домашнего насилия в Центральном Казахстане", кандидатами медицинских наук Мусабековой С.А. и Мхитарян К.Э. Кросс-секционное исследование проводилось в период с 2018 по 2021 год на территории Центрального Казахстана и включало женщин, обратившихся за освидетельствованием в судебно-медицинские учреждения региона. Результаты исследования показали, что жертвами бытового насилия преимущественно являются женщины (71%). Доля женщин, пострадавших от бытового насилия на территории Центрального Казахстана: в 2018 году- 25,2%, 21,54% в 2019 и в 2021 годах, в 2020 году возросла до 31,71%. Установлено, что жертвами бытового насилия являются в основном женщины с невысоким уровнем образования (средним образованием или без образования), неработающие, имеющие 2 и более детей, экономически зависимые от мужа, с низкой самооценкой и не владеющие правовой грамотностью. Женщины подвержены наибольшему риску физического и/или сексуального насилия со стороны интимных партнеров, нежели других мужчин (от 85% до 89%)(р<0,05). Зафиксировано присутствие многократного повторяющегося применения насилия (87%). Оценка тяжести вреда здоровью при домашнем насилии показала, что вред здоровью как следствие физического насилия присутствовал в 98,8% случаев.

До криминализации бытового насилия в 2015 г., в год совершалось почти 300 убийств именно в семейно-бытовых конфликтах. После криминализации бытового насилия на 3 года, с 2015 по 2017 2017 гг, количество убийств снизилось в 2–3 раза. Ниже приведена диаграмма из доклада уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан "О противодействии семейно-бытовому насилию".

Таким образом, наглядно на графике видно, что криминализация бытового насилия положительным образом действует на динамику снижения роста преступлений в семьях. В 2017 году, когда депутаты нашей страны вдруг решили декриминализировать статьи "Побои" и "Причинение легкого вреда здоровью", в тот же день, в социальной сети Facebook я и Джохар Утебеков, сразу же раскритиковали действия депутатов, и предрекли рост преступлений по указанным статьям. Однако нас не услышали, а наши прогнозы сбылись. И только после того, как Президент Касым-Жомарт Токаев дважды в своих Посланиях народу Казахстана от 16 марта 2022 года и 1 сентября 2023 года поручил ужесточить ответственность за преступления против женщин и детей, наконец были разработаны поправки в законодательство.

Предлагаю разобраться какие изменения были внесены в законодательные акты Республики Казахстан, итак, Уголовный Кодекс будет пополнен следующими статьями:

"Статья 108-1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью" будет наказываться, штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток. То же деяние, совершенное с отягчающими обстоятельствами, уже приведет к максимальному наказанию в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок";

Также в Уголовный Кодекс вернули состав – "нанесения побоев", новая статья появится в УК РК под номером "109-1. Побои", за нанесение которых наказание последует в виде штрафа в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати пяти суток, при отягчающих обстоятельствах, максимальное наказание будет применено в виде ареста на срок от тридцати до пятидесяти суток.

Изменения коснулись и 110 статьи Уголовного Кодекса, первая часть которой теперь будет звучать следующим образом: "1. Причинение физических или психических страданий путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством с целью доставить мучения потерпевшему, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, - наказывается исправительными работами в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо лишением свободы на срок до трех лет."; По части второй срок наказания изменился " с четырех до семи лет.";

За изнасилование малолетних, а также повлекших смерть потерпевшей будет назначаться ответственность в виде пожизненного лишения свободы. В ранней редакции суд мог выбирать между 20 годами и пожизненным сроком. Также изменилась и четвертая часть 121 статьи Уголовного Кодекса, за насильственные действия сексуального характера, в том числе: мужеложество, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетних предусмотрен теперь только пожизненный срок лишения свободы.

Еще одна новая статья появилась в Уголовном Кодексе, это статья 121-1 – "Приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", ответственность за подобное преступление предусмотрена в виде исправительных работ в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до сорока суток. Предусмотрена теперь и ответственность за совершение развратных действия в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, ранее указывались только малолетние.

Впервые в истории Казахстана введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства.

В новых изменениях в брачно-семейном законодательстве важное внимание уделяется укреплению института брака и семьи, защите прав детей и родителей, а также стимулированию развития нравственности и духовности воспитания детей на основе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям.

Была создана правовая основа для работы контакт-центра, где будет оказываться поддержка по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей. Госорганы теперь обязаны сотрудничать с контакт-центрами и предоставлять информацию о мерах, принятых после рассмотрения обращений граждан. Также закреплены нормы организации и функционирования центров поддержки семьи для помощи жертвам бытового насилия.

Была введена административная ответственность за травлю несовершеннолетних, а также установлена обязанность учебных заведений немедленно сообщать правоохранительным органам о противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних. Для обеспечения безопасности детей до 16 лет был введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта в случае отсутствия у них оплаты проезда.