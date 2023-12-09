Новый микрорайон появится в Экибастузе

В Экибастузе в скором времени появится новый микрорайон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Большую часть квартир там получат очередники. До конца года в жилом массиве, где уже возвели 8 многоэтажных домов, сдадут в эксплуатацию еще три.

В будущем, согласно генплану, планируют построить школу, детский сад и ряд других социальных и коммерческих объектов.