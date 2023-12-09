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Новый микрорайон появится в Экибастузе

Сегодня, 19:42
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bangkokbook.ru Сегодня, 19:42
Сегодня, 19:42
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Фото: bangkokbook.ru

В Экибастузе в скором времени появится новый микрорайон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". 

Большую часть квартир там получат очередники. До конца года в жилом массиве, где уже возвели 8 многоэтажных домов, сдадут в эксплуатацию еще три. 

В будущем, согласно генплану, планируют построить школу, детский сад и ряд других социальных и коммерческих объектов. 

"Параллельно идет строительство всех коммунальных сетей, параллельно все это производится и вводится в эксплуатацию. Потому что это сюда подойдут все сети благоустройства, детские площадки полностью. Строим микрорайон, чтобы он был для комфортного проживания жителей", — сказал руководитель городского отдела строительства Архат Амирханов.

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