Новый микрорайон появится в Экибастузе
Сегодня, 19:42
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Сегодня, 19:42Сегодня, 19:42
84Фото: bangkokbook.ru
В Экибастузе в скором времени появится новый микрорайон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Большую часть квартир там получат очередники. До конца года в жилом массиве, где уже возвели 8 многоэтажных домов, сдадут в эксплуатацию еще три.
В будущем, согласно генплану, планируют построить школу, детский сад и ряд других социальных и коммерческих объектов.
"Параллельно идет строительство всех коммунальных сетей, параллельно все это производится и вводится в эксплуатацию. Потому что это сюда подойдут все сети благоустройства, детские площадки полностью. Строим микрорайон, чтобы он был для комфортного проживания жителей", — сказал руководитель городского отдела строительства Архат Амирханов.
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