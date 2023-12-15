Новый логотип презентовали в АО "Qarmet"

В АО "Qarmet" (бывшее название - "АрселорМиттал Темиртау") разработали новый логотип и придумали новый слоган, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Во главе расположена надпись "Qarmet" - историческое название, которое возвращено предприятию.

"Паттерн выполнен в виде восходящего солнца над горой. Гора отсылка к Темиртау, рассвет - олицетворяет "возрождение". Именно с этим слоганом приступило к работе новое руководство компании – возрождение славы комбината, статуса металлургов и шахтеров, окружающей экологии", - говорится в сообщении.

Напомним, Правительство Казахстана и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Сумма сделки составила 286 миллионов долларов. Предприятие выкупил казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев. "АрселорМиттал Темиртау" официально переименована в "Qarmet".

В Правительстве сообщили, что на первом этапе на модернизацию компании Qarmet выделят 1,3 млрд долларов.