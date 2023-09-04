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Новые парковки появятся в аэропорту Алматы

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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 22:25
Сегодня, 22:25
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Новую парковку на 150 мест запустят в аэропорту Алматы к середине сентября. Об этом сообщил президент воздушной гавани Альп Эр Тунга Эрсой на встрече с депутатами городского маслихата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

По его словам, ещё одну дополнительную зону для парковки автомобилей планируют открыть в следующем месяце. Это общественное пространство будет рассчитано на 100 мест.

"В прошлую пятницу состоялось открытие нового пандуса. Ранее он находился на реконструкции, в связи с этим движение прибывающего и убывающего автотранспорта полностью сосредоточилось на первом этаже. Это создавало пробки и затрудняло движение. Теперь же, с открытием дополнительной парковки, пробок на территории воздушной гавани должно стать значительно меньше", - сказал президент АО "Международный аэропорт Алматы" Альп Эр Тунга Эрсой.

Депутаты ознакомились с ходом строительства нового терминала. Народные избранники озвучили рекомендации по улучшению местной инфраструктуры и повышению качества сервисного обслуживания туристов.

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