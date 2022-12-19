Новые механизмы грантового финансирования внедрят в Казахстане

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С нового года система предоставления грантов НПО будет осуществляться через государственный электронный портал.

Ранее формат грантового финансирования был аналогичен механизму государственного социального заказа. На основе международного опыта внедрён ряд новых механизмов грантового финансирования. Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахмет, передаёт BaigeNews.kz.

"Во-первых, по новому формату государственные органы формируют гранты по направлениям с указанием актуальной проблемы и ожидаемых результатов. А НПО сами представят пути решения в ходе конкурса. Так, в 2023 году министерством планируется выделить более 1,2 млрд тенге на реализацию грантовых проектов в рамках новых подходов по направлениям развития гражданского общества, религиозной сферы, а также молодёжной политики. Также по заказу министерства с 2021 года реализуется 10 долгосрочных грантов, которые планируется продолжить и в 2023 году. Во-вторых, внедрена дифференцированная система грантов, позволяющая определить дифференцированный подход к предоставлению грантов. В зависимости от вида гранта определены различные требования к объёму финансирования, срокам реализации, условиям участия в конкурсе, отчётности", - сказал спикер.

Также в целях расширения отраслевого подхода грантовой политики центральным государственным органам также была предоставлена компетенция по предоставлению грантов через оператора. Кроме того, внедрён механизм оценки эффективности грантов с участием представителей гражданского общества, который позволит повысить эффективность проектов и послужит основой для последующего формирования грантов. На сегодняшний день ведётся работа по созданию сервисов управления грантами и премиями в рамках автоматизации процесса приёма и обработки заявок по предоставлению грантов. Со второй половины следующего года система предоставления грантов будет осуществляться через государственный электронный портал. В настоящее время разрабатывается специальная платформа.

Кроме того, впервые для НПО были предоставлены региональные гранты от МИО.

В 2022 году наблюдается увеличение количества грантов для НПО, а также увеличение в 2 раза объёма грантового финансирования за счёт бюджетных и внебюджетных средств. Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил председатель некоммерческого акционерного общества "Центр поддержки гражданских инициатив" Галым Курман.

По его словам, в этом году реализовано 102 Гранта от десяти государственных и частных заказчиков на сумму более 2,2 млрд тенге. Также в рамках 16 конкурсов увеличился охват НПО в 1,5 раза, поступило 685 заявок от 461 организации.

"Грантовые проекты реализованы по 14 социальным направлениям и охватывают все регионы страны. В конкурсе на получение гранта приняли участие 83 представителя НПО из 13 регионов страны. Уполномоченный орган получил 634 малых гранта на сумму до 1 млн тенге. Из них 252 малых гранта по проекту Zhas Project", - сказал спикер.

На сегодняшний день в рамках реализации проектов достигнуты следующие результаты: создано более 500 рабочих мест с фондом оплаты труда на сумму 343 млн тенге, создано более 660 центров социальных услуг, проведено более 500 обучающих мероприятий для различных групп населения, реальную помощь получили более 32 тыс. бенефициаров. Также впервые в этом году для НПО были предложены региональные гранты от МИО. В Мангистауской, Карагандинской, Атырауской, Костанайской областях от 8 МИО выдано 27 грантов на сумму 222,3 млн тенге.