Новую технику купили для пострадавшего от пожара резервата "Семей орманы"

Автопарк государственного лесного природного резервата "Семей орманы" наконец обновился, передаёт BaigeNews.kz.

Вручать ключи от новых пожарных машин и тракторов приехал министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

В июне на территории резервата произошёл крупный лесной пожар. После президент поручил правительству выделить из республиканского бюджета деньги на материально-техническое обеспечение лесного хозяйства.

В рамках Комплексного плана предусмотрены расходы на сумму 68,6 миллиарда тенге. На эту сумму планируют приобрести 1 082 единицы пожарных и патрульных машин, трактора, 948 единиц прицепного и дополнительного оборудования для противопожарных и лесовосстановительных работ (дисковые бороны, плуги, прицепы, цистерны); установить системы раннего выявления лесных пожаров.

В 2023 году лесным резерватом приобретены 10 пожарных автомобилей КамАЗ, трактор МТЗ-1221, микроавтобус "ГАЗель". Общественным фондом "Ақ Ертіс" безвозмездно поставлены четыре пожарных автомобиля ГАЗ-33086.

Техника уже находится на центральной усадьбе лесного учреждения.