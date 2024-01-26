Новую печь для производства битума запустили на Павлодарском НХЗ

Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев и аким Павлодарской области Асаин Байханов запутили новую печь установки производства битумов на ПНХЗ, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках исполнения поставленных главой государства задач по обеспечению внутреннего рынка топливом "КазМунайГаз" реализует на своих нефтеперерабатывающих заводах комплекс мероприятий для увеличения объёмов производства по всей линейке нефтепродуктов. С учётом важности дорожного строительства для развития отечественной экономики, ряд мер направлен на расширение выпуска битума. Этот проект - своего рода "первая ласточка" в модернизации битумных мощностей. Запуск печи позволит нарастить мощности выпуска битума на одном из старейших нефтехимических предприятий страны - Павлодарском заводе с 45 тысяч до более 52 тысяч тонн в месяц", - отметил Мирзагалиев.

Кроме более высоких экономических показателей, новая печь привнесёт существенные экологические улучшения. Установленное оборудование позволит достичь снижения сжогов по топливному газу и по жидкому топливу до минимальных показателей. Также в результате внедрения новой установки ожидается существенное снижение выбросов углекислого газа.

Технологическая печь оборудована современными горелками с низкими показателями выбросов оксидов азота, соответствует требуемым нормам промышленной безопасности, системе противоаварийной защиты и интегрирована в распределительную систему управления завода.