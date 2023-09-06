Новую кемпинг-зону открыли в Алматы

В Алматы открыли новую кемпинг-зону "Мыңжылқы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"Мыңжылқы" - оборудованный летний лагерь для любителей горного отдыха, трекинга, хайкинга и прогулок с палаткой. Для комфортного и безопасного отдыха туристов отведены палаточные места, установлены уютные беседки, столы со скамейками и качели "Алтыбакан".

Новая точка притяжения туристов расположена у истока реки Малая Алматинка на высоте 3100 метров над уровнем моря. Вблизи располагаются озеро имени Маншук Маметовой и пик Амангельды.

"Мы работаем над созданием новых маршрутов для туристов. У каждой кемпинг-зоны свой уникальный дизайн, сочетающийся с тематикой и характером местоположения. Вся информация о кемпинг-зонах будет добавлена в картографические платформы, включая 2GIS", ― отметила руководитель управления туризма Алматы Галия Токсеитова.

"Мыңжылқы" стала девятой кемпинг-зоной по счету, открытой управлением туризма Алматы. До конца года в рамках развития туристской инфраструктуры будет создана кемпинг-зона на БАО.