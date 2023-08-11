  • 11 Августа, 17:25
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Новое назначение произошло в администрации президента Казахстана

Сегодня, 16:12
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Новое назначение произошло в администрации президента Казахстана Сегодня, 16:12
Сегодня, 16:12
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Распоряжением главы государства Ракымжан Ерназар назначен заведующим отделом стратегического планирования администрации президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ранее Ерназар был директором Центра стратегических проектов АО "Казахстанский институт развития индустрии".

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