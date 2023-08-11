Новое назначение произошло в администрации президента Казахстана
Сегодня, 16:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:12Сегодня, 16:12
195
Распоряжением главы государства Ракымжан Ерназар назначен заведующим отделом стратегического планирования администрации президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Ранее Ерназар был директором Центра стратегических проектов АО "Казахстанский институт развития индустрии".
Самое читаемое
- Обезглавил незнакомку, чтобы впечатлить сожительницу - жуткие подробности убийства в Алматы
- Нурлану Масимову вынесли приговор в Павлодаре
- Самый длинный мост в Казахстане может превратиться в долгострой
- Минобороны Казахстана сообщило о переброске военной техники в регионы
- Курьер и таксист помешали мошенникам выманить миллионы тенге у казахстанки