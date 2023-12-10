Нокаутом завершился бой боксёра из Казахстана и "Гордости России"

Выступающий за Германию уроженец Казахстана Артур Манн провёл бой с россиянином Муслимом Гаджимагомедовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Манн и Гаджимагомедов встретились на вечере бокса в Дубае (ОАЭ). Этот поединок в первом тяжелом весе был запланирован на десять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Гаджимагомедов одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде — Манн отказался продолжать бой.

Таким образом, Муслим Гаджимагомедов выиграл второй бой на профи-ринге, а Артур Манн потерпел четвертое поражение в профессиональной карьере. Добавим, что в любителях Гаджимагомедов становился серебряным призером Олимпиады-2020 и дважды выигрывал "золото" чемпионата мира (2019, 2023), а недавно у себя на родине российский боксер стал лауреатом премии "Гордость России" в номинации "Спортсмен года".