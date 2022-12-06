Ногаев объявил выговор чиновникам из-за проблем с водой и отоплением в Актау

Фото: пресс-службы акима Актау

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев объявил выговор ряду чиновников из-за возникших проблем с водой и отоплением в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

30 ноября в Актау резко увеличился расход горячей воды. На ситуацию негативно повлияли морозы, произошло резкое снижение уровней в резервуарах. Причинами увеличенного расхода горячей воды предположительно считают порывы на сетях, а также слив воды с обратной сети в тепловых узлах многоквартирных жилых домов в канализацию для увеличения протока через отопительные приборы.

Руководство энергокомбината приняло решение о снижении уровня воды в резервуарах, что послужило причиной ограничения подачи горячей воды в Актау. Для недопущения перебоев в теплоснабжении города принято решение на время ограничить подачу горячей питьевой воды. В данный момент мобилизованы все силы для устранения ситуации.

В понедельник, пятого декабря, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провёл совещание по вопросу обеспечения города теплом и питьевой водой. Глава региона поручил принять срочные меры по устранению неполадок в работе энергокомбината "МАЭК".

"Должен быть чёткий анализ ситуации, поэтому поручаю ответственным лицам проводить ежесуточный контроль над работой предприятия "МАЭК". Население должно знать, в чём причина приостановки подачи горячей воды. Не нужно давать пустых обещаний, "сегодня дадим воду, завтра утром", лишь бы люди вопросов не задавали. Решать проблему необходимо комплексно, чтобы из-за резких движений мы не нашли большую проблему. Данная ситуация произошла из-за слабой координации в работе коммунальных предприятий и уполномоченных органов", - сказал Нурлан Ногаев.

Глава региона объявил выговоры первому заместителю акима области Бекболу Орынбасарову, акиму города Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибеку Картбаеву, генеральному директора ТОО "МАЭК" Талгату Есентугелову и его заместителю Мурату Игалиеву.