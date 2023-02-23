"Никто не принес извинений": родители школьников прокомментировали скандал с замахнувшимся на детей учителем

Фото: Lada.kz

Скандал с учителем математики из средней школы №1 получил развитие. Родители пятиклассников заявили о том, что педагог не принес извинения, как ранее сообщали в управлении образования Мангистауской области. По их словам, руководство школы обвинило учеников в поднятии скандала. Директор учебного заведения Бекес Испекеев отказался комментировать ситуацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Родители пятиклассников из средней школы №1 обратились к журналистам после публикации материала, в котором управление образования Мангистауской области сообщило, что учитель математики, замахнувшийся на детей во время урока, принес свои извинения.