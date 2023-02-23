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208Фото: Lada.kz
"Никто не принес извинений": родители школьников прокомментировали скандал с замахнувшимся на детей учителем
Скандал с учителем математики из средней школы №1 получил развитие. Родители пятиклассников заявили о том, что педагог не принес извинения, как ранее сообщали в управлении образования Мангистауской области. По их словам, руководство школы обвинило учеников в поднятии скандала. Директор учебного заведения Бекес Испекеев отказался комментировать ситуацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Родители пятиклассников из средней школы №1 обратились к журналистам после публикации материала, в котором управление образования Мангистауской области сообщило, что учитель математики, замахнувшийся на детей во время урока, принес свои извинения.
"После того, как видео, как учитель замахивается на детей, появилось в СМИ, в класс к детям пришли директор, завуч, учитель, психолог, социолог. Взрослые стали давить на детей, навязывая ученикам чувство вины, якобы они довели учителя. Потребовали от детей принести свои извинения. Говорили, что пользоваться телефоном во время уроков запрещено. Я была очень удивлена, увидев комментарий от управления образования, якобы ситуация сглажена. Это не соответствует действительности. Мы требуем, чтобы учителя уволили, а не просто перевели в другой класс. Взрослые не должны поощрять насилие, в том числе психологическое, в адрес детей", - рассказала Людмила Буновская.
По ее словам, перед тем как обнародовать видео в социальных сетях, родители обращались к директору школы, однако руководство бездействовало.
"Мы не хотели выносить, как говорится, сор из избы. Хотели решить все на уровне школы. Директор встретился с нами, вызвал учителя математики, тот постоянно говорил, что он ведь не бил детей, а просто замахнулся. Когда замахиваться на детей стало нормой? Почему учителя говорят, что раньше били указками и все выросли нормальными людьми? Я, например, выступаю категорически против таких методов, и считаю, что такое отношение должны пресекать на корню", - добавила родительница.
Журналист Lada.kz пытался взять интервью у директора школы, в которой разгорелся скандал, однако Бекес Испекеев отказался комментировать ситуацию.
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