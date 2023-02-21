Школьного учителя наказали за грубое отношение к детям в Актау

Фото: lada.kz

В социальных сетях появилось видео, на котором учитель во время урока замахивается на детей. На кадрах видно, что педагог - крупного телосложения мужчина. Дети на записи явно напуганы. В отделе образования города Актау прокомментировали инцидент, передает BaigeNews.kz.

"В связи со сложившейся ситуацией в общеобразовательной школе №1 управления образования города Актау Мангистауской области областным управлением образования было проведено служебное расследование. Учитель был принят на работу 8 января 2018 года. По данному вопросу прошло совещание, учитель признал вину и извинился перед родителями. В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Трудового кодекса Республики Казахстан учителю был объявлен выговор, директору школы – замечание за ослабление контроля", - сообщили в ведомстве.

Педагогические коллективы других школ строго предупредили, чтобы аналогичные инциденты не повторялись в будущем.