"Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора

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Депутат мажилиса от партии "Ак жол" Гани Хамзин потребовал провести комплексный аудит всех непрофильных активов квазигосударственного сектора, передает BaigeNews.kz. В своем запросе на имя премьер-министра он попросил проверить транзации АО "КазМунайГаз-Сервис NS" по строительству объектов, прилегающих к гольф-клубу на предмет законности и обоснованности потраченных средств. Он также упомянул два элитных отеля в курортных зонах Турции.

"QazaqGaz на данный момент владеет шикарным гольф-клубом в Щучинске через дочернюю организацию АО "КазМунайГаз-Сервис NS". До выделения QazaqGaz в отдельную нацкомпанию, АО "КазМунайГаз-Сервис NS" входил в АО "Казмунайгаз". Гольф-клуб построили в 2017 году за 16,4 миллиарда тенге и с помпой открыли, но уже в следующем году выставили на продажу как непрофильный актив", — заявил Хамзин.

Он отметил, что, согласно приложению 5 к постановлению правительства РК от 29 декабря 2020 г. № 908 "О некоторых вопросах приватизации на 2021 — 2025 годы", АО "Казмунайгаз-сервис NS" должны были продать частникам до 15 декабря текущего года.

К слову, гольф-клуб выставляли на торги шесть раз, а в 2019 году пытались продать за 4,1 миллиарда тенге, но покупателей за эту цену не нашлось.

"И вот когда сроки горят, в седьмой раз ценник выставили на 18 миллиардов тенге, при этом торги пройдут по английскому методу, то есть на повышение. Что это если не саботаж постановления, в котором чёрным по белому написано продать непрофильный актив до конца 2022 года. Когда АО "Казатомпром" нужно было приватизировать проект KazPV по производству солнечных батарей, торги проводились по голландскому методу и активы, в которые было инвестировано 88 миллиардов тенге, продали меньше чем за 1,5 миллиарда. Получается, когда активы кому-то нужны, их можно продать через торги на понижение, а когда это гольф-клуб в месте, где зима длится как минимум шесть месяцев, то надо обязательно проводить торги на повышение", — говорится в депутатском запросе.

По словам Гани Хамзина, в 2021 году нацкомпания достраивала гольф-клуб — на это она потратила 2,066 миллиарда тенге. В результате появились пусковые комплексы "Клаб хаус", "VIP-вилла" и "Общежитие".

"После того как компания вошла в план приватизации и её не смогли продать за 4,1 миллиарда тенге, вкладывать два миллиарда народных денег — это откровенное вредительство! И всё это на фоне дефицита республиканского бюджета и растущего внешнего займа. Откуда "КазМунайГаз-Сервис NS" взял деньги на достройку? Дело в том, что в 2020 году компания показала убытки в 511 миллионов тенге, а в следующем довела их до 1,066 миллиарда тенге. Получается, на строительство объектов, прилегающих к гольф-клубу, выдернули деньги, хотя они могли пойти на действительно нужные инфраструктурные проекты, например, модернизацию тепловых сетей в городах нашей страны. История этого объекта говорит о том, что нацкомпании пренебрежительно относятся к своим тратам, особенно на непрофильные активы", — заявил мажилисмен.

Он считает, что такие объекты, как гольф-клуб, яхты, отели в Турции должны быть приватизированы в скорейшее время. Оттягивание таких сроков лежит тяжёлым грузом на бюджете.