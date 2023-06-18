Нейрохирург из Шымкента рассказал, как спасает людей с болезнью Паркинсона

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В Казахстане отмечают День медицинского работника. Этот праздник ежегодно отмечается в третье воскресенье июня, в этом году дата выпала на 18 июня. Врачи жертвуют своим свободным временем, здоровьем, порой даже личной жизнью, чтобы оказать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с нейрохирургом из Шымкента, который рассказал, как спасают людей с заболеваниями мозга и нервной системы.

Одна из самых сложных работ у нейрохирургов. Ежедневно они спасают людей с заболеваниями головного и спинного мозга. Еркин Медетов - руководитель нейроинсультной службы, говорит, обычный день нейрохирурга начинается с раннего утра и заканчивается глубоко за полночь.

"С утра проходит обход пациентов в реанимационном отделении. Затем проходят операции. Обычно они планируются за день. В день мы проводим порядка 5-6 операций. После окончания операции, обычно ближе к 5-6 часам вечера, так как я курирую в городе многие клиники, я дальше еду либо в областную, либо во вторую городскую больницу, иногда в детскую больницу, где провожу или планирую операции. К двенадцати, а иногда и к часу ночи мы обычно заканчиваем операции. На выходных у меня обычно поездки в другие города Казахстана, где я также провожу операции, это Актау, Атырау, Усть-Каменогорск, Семей, Костанай. Раз в месяц или раз в два месяца мы ездим в Таджикистан или Узбекистан, где проводим обучающие операции. В 2008 году в Шымкенте открылся центр нейрохирургии. В этом году мы планируем отметить 15-летие центра нейрохирургии", - говорит Еркин Медетов.

По словам нейрохирурга, для того, чтобы стать квалифицированным специалистом, требуется немало усилий. Врачи обучаются в разных странах мира. Ведь для того, чтобы оперировать самый важный орган человека — мозг — нужны высококлассные умения, знания и практика.

"Самые частые операции у нас это удаление опухолей головного мозга, как у детей так и у взрослых, часто встречаются невралгии тройничного нерва, это когда пациента беспокоят лицевые боли, и мы проводим операцию, чтобы пациенты жили полноценной жизнью Также встречаются довольно часто инсульты, причин инсульта много, начиная от стеноза до окклюзирующих заболеваний, встречаются геморрагические инсульты. Это когда происходит кровоизлияние из поврежденного сосуда. При аневризме мы проводим эндоваскулярное вмешательство, через бедренную артерию доходим до сосудов головного мозга и закрываем их, не вскрывая череп. Также проводим установку стентов при стенозах, когда через бедренную артерию попадаем в сосуды мозга и раскрываем эти сосуды, восстанавливая кровоток к головному мозгу. Кроме этого, довольно часто проводим операции на позвоночнике, где бывают грыжи, переломы. Ставим фиксирующие устройства либо заменяем поврежденные диски с удалением грыжи", - говорит врач.

По словам специалиста, в последние годы в Казахстане активно внедряют новые технологии в лечение заболеваний головного мозга. Два года назад в стране появилась установка гамма-нож, устройство, которое относится к категории радиохирургии. Эту установку используют в случае если нужно оперировать небольшие опухоли головного мозга, проводится операция без вскрывания черепа. На специальном аппарате, используя гамма лучи, проводится облучение патологий и в последующем, говорят врачи, эти патологии исчезают.

"В Шымкент я переехал полтора года назад и мы внедрили очень много операций как по стабилизации позвоночника так и начали удалять глубоко расположенные опухоли головного мозга. Это произошло благодаря тому, что мы купили и установили ангиографическую установку последней модели, она дает нам возможность проводить операции не вскрывая череп. Также планируется внедрение хирургии эпилепсии, в последующем также можно будет проводить операции по восстановлению поврежденных периферических нервов, когда человека парализовало. Сейчас проводятся уникальные операции по соединению нервов, то есть к поврежденному нерву подшивается нерв который подсоединяется другим концом к работающему нерву. Такая операция восстанавливает проводимость биологического тока, за счет чего восстанавливается движение в поврежденной конечности. Это довольно уникальная операция проводится во всем мире вот уже два года и в мире ее практикуют всего четыре-пять нейрохирургов", - говорит Еркин Медетов.

Кроме этого проводятся малоинвазивные операции при болезнях Паркинсона. Это заболевание головного мозга, сопровождающееся симптомами нарушения двигательной функции, человек медленно начинает двигаться, у него трясутся руки, он не может держать равновесие. Человеку с такими серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата очень сложно жить, он не может самостоятельно поесть, искупаться, пойти куда-либо. Облегчить его состояние в силах нейрохирурги.

"Проводится операция по установке глубинных стимуляторов непосредственно в определенную зону головного мозга с точностью до миллиметра. Там устанавливается и подсоединяется к батарейкам стимулятор, который стимулирует выброс гормонов, в последующем стабилизируя состояние пациентов. Болезнь Паркинсона лечится довольно долго, у нас в центре нейрохирургии в Казахстане и президентской клинике есть неврологи, которые обучены по выявлению болезни Паркинсона, так как существует еще и синдромом Паркинсона, важно их определить и разграничить. После выявления этого заболевания проводится операция. Она, к сожалению, полностью не излечивает Паркинсон но на довольно продолжительное время удлиняет жизнь пациента и человек может жить и обслуживать себя", - говорит нейрохирург.

Головной мозг отвечает практически за все наши действия, начиная с мышления, формирования собственного "Я", мозг отвечает за память, движение тела и конечностей, это главный орган, который регулирует все функции на гормональном уровне. Еркин Медетов, добавляет, головной мозг это еще и очень красивый орган.

"Это очень интересный сам по себе орган, который до конца не изучен. Мы оперируем мозг человека под микроскопом с пятнадцати кратным увеличением. И я могу сказать, что это очень красивый орган, но когда смотришь под микроскопом, иногда эту красоту нарушают различные патологии в виде опухолей. Поэтому мы стараемся устранить эти патологии, чтобы вернуть первобытную красоту головного мозга", - говорит нейрохирург.

При этом важно сохранить мозг. Ведь каждый миллиметр этого важного органа отвечает за определенную функцию.

"Например, сосуды головного мозга питают этот жизненно важный орган и при проведении операции, стараясь восстановить былую красоту, нельзя забывать о том, что в наших руках судьба пациента, который после операции может проснуться уже с определенным дефицитом, который повлияет на его жизнь. Поэтому в любой ситуации мы стараемся сохранить все важные функции и центры головного мозга, чтобы пациент мог дальше полноценно жить", - говорит специалист.

По словам Еркина Медетова, иногда операция может затянуться на долгие часы. На практике врача были операции продолжительностью 20 часов.

"В такие моменты при длительном сидении за микроскопом глаза "замыливаются", как при длительном вождении автомобиля. Поэтому в таких случаях мы каждые 5-6 часов делаем перерыв на полчаса и дальше продолжаем операцию. Бывали случаи, когда получали осложнения от них никто не застрахован. Но мы разработали комбинированную технику нейрохирургии, благодаря которой в процентном соотношении, осложнения мы смоли снизить до очень низких цифр. Это вызывает гордость за нашу страну, когда мы выступаем на международных конференциях и докладываем о своей работе", - говорит врач.

Специалист говорит, в такой сложной работе его мотивируют успехи и благодарность пациентов и их родных.

"Несмотря на сильную усталость, выходя из операционной когда ты видишь родственников пациента и они просят тебя обнять или благодарят за работу, это дает энергию работать дальше. Нейрохирургию я бы мог сравнить с творческими профессиями, потому что каждая деталь очень важна для пациента. И получая положительный результат, мы тоже получаем определенные положительные эмоции", - говорит Еркин Медетов руководитель нейроинсультной службы.

Отметим, что болезнью Паркинсона в Казахстане страдают порядка 30 тысяч человек.