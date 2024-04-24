Несколько деревьев рухнули из-за непогоды в Алматы
Сегодня, 18:18
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Сегодня, 18:18Сегодня, 18:18
115Фото: pxhere.com
Обильные осадки спровоцировали ЧП в Алматы. В нескольких районах оказались повалены деревья, передаёт BaigeNews.kz.
"Техника и сотрудники службы спасения направлены на сообщения о падении деревьев в Алмалинском районе (улица Казыбек би, 65), Бостандыкском районе (улица Шашкина угол улицы Попова и микрорайон Орбита-3, дом 4, где дерево упало на проезжую часть). Проводится расчистка территории", - сообщили в ДЧС города.
В ведомстве предупредили, что с 25 по 27 апреля в связи с прогнозом сильных осадков в горных районах, прилегающих к Алматы, ожидается формирование склонового стока и подъёмы уровней воды в реках. При превышении опасных отметок возможны разливы и подтопления.
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