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106Фото: Sports.kz
Неожиданная полуфиналистка объявилась на турнире в Штутгарте после вылета Рыбакиной
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/4 финала Потапова одержала победу над француженкой Каролин Гарсией (5-е место) — 4:6, 6:3, 6:3. В полуфинале россиянка сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (2-е место). Отметим, что Анастасия Потапова не входила в число сеяных на турнире, а на предыдущей стадии также неожиданно разгромила американку Кори Гауфф (6-е место) — 6:2, 6:3.
Казахстанка Елена Рыбакина (7-е место) также играла на турнире в Штутгарте, однако была вынуждена сняться из-за травмы в матче второго круга против бразильской теннисистки Беатрис Аддад Майи (14-е место).
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