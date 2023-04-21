Лента новостей

Sports.kz Сегодня, 09:30
303
Сегодня, 09:30
303
Фото: Sports.kz

Елена Рыбакина получила травму на турнире в Штутгарте

Елена Рыбакина не смогла доиграть матч на турнире в Штутгарте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Седьмая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, снялась по ходу матча второго круга на турнире в Штутгарте против бразильянки Беатрис Хаддад Майи, занимающей 14-ю строчку рейтинга WTA, - 1:6, 1:3.

Лидер женской сборной Казахстана получила травму бедра, говорится в сообщении ФТК.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:30
303
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх