Необычный корректор осанки создал школьник в ВКО

Корректор осанки в виде ожерелья создал ученик Назарбаев интеллектуальной школы Усть-Каменогорска Абильмансур Жунискенов, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, в стране от сутулости страдает около миллиона человек. Для устранения этого недуга используются специальные корсеты. Однако они негативно влияют на рост мышц спины. Легкий корректор в виде ожерелья позволит исправлять нарушение осанки без последствий.

Датчик подключается к смартфону и моментально информирует владельца звуковым сигналом о неправильном положении.

Аким ВКО Ермек Кошербаев отметил, проект необходимо развивать, привлекая нейрохирургов.