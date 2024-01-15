Необычный корректор осанки создал школьник в ВКО
Сегодня, 19:02
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Сегодня, 19:02Сегодня, 19:02
93Фото: Инфоцентр ВКО
Корректор осанки в виде ожерелья создал ученик Назарбаев интеллектуальной школы Усть-Каменогорска Абильмансур Жунискенов, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, в стране от сутулости страдает около миллиона человек. Для устранения этого недуга используются специальные корсеты. Однако они негативно влияют на рост мышц спины. Легкий корректор в виде ожерелья позволит исправлять нарушение осанки без последствий.
Датчик подключается к смартфону и моментально информирует владельца звуковым сигналом о неправильном положении.
Аким ВКО Ермек Кошербаев отметил, проект необходимо развивать, привлекая нейрохирургов.