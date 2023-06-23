Нелегалы из Африки работали на стройке в Конаеве

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Мигрантов-нелегалов из Африки в Конаеве обнаружили 21 июня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"21 июня во время проведения ОПМ "Мигрант" в здании одной из образовательных учреждений Конаева, были выявлены девять граждан Нигерии и двое граждан Камеруна, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность по ремонту здания" - говорится в сообщении.

При проверке полиция установила, что указанные иностранцы пребывают на территории нашей страны с нарушениями законодательства. У них были визы на право пребывания в стране с истекшими сроками.

Отметим, проводится работа по установлению работодателей и привлечения их к ответственности.