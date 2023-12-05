В Казахстане остро ощущается нехватка авиакадров в региональных аэропортах
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Какие изменения ожидаются в подготовке авиакадров в Казахстане, рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК, передаёт BaigeNews.kz.
Проблемные вопросы и предложения по совершенствованию процесса подготовки кадров обсудили в Академии гражданской авиации.
В частности, участники совещания обсудили методы адаптации образовательных программ академии под потребности рынка труда, данный шаг позволит увеличить спрос и конкурентоспособность выпускников вуза.
"Для достижения этой цели академия активно трансформирует подготовку кадров под запросы отрасли, а также укрепляет связи с авиапредприятиями страны.
Ежегодно Академия выпускает около 400-600 молодых специалистов. Насколько данная цифра соответствует реальной потребности в кадрах в авиации?", - отметили в ведомстве.
Помимо этого, поднимались вопросы о разработке условий труда и системы поощрения совместно с региональными аэропортами.
Как отметили в Миннауки, нехватка специалистов остро ощущается именно там. Необходимо привлечь выпускников академии в областные центры, где авиация находится на этапе становления.
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