В Казахстане остро ощущается нехватка авиакадров в региональных аэропортах

Какие изменения ожидаются в подготовке авиакадров в Казахстане, рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК, передаёт BaigeNews.kz.

Проблемные вопросы и предложения по совершенствованию процесса подготовки кадров обсудили в Академии гражданской авиации.

В частности, участники совещания обсудили методы адаптации образовательных программ академии под потребности рынка труда, данный шаг позволит увеличить спрос и конкурентоспособность выпускников вуза.

"Для достижения этой цели академия активно трансформирует подготовку кадров под запросы отрасли, а также укрепляет связи с авиапредприятиями страны.

Ежегодно Академия выпускает около 400-600 молодых специалистов. Насколько данная цифра соответствует реальной потребности в кадрах в авиации?", - отметили в ведомстве.