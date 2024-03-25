Небрежную разгрузку багажа прокомментировали в аэропорту Алматы

Видео, на котором сотрудники аэропорта Алматы кидают багаж пассажиров, появилось в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Видеокадры из воздушной гавани мегаполиса опубликовал в своём Telegram-канале Денис Кривошеев.

"Алматинский аэропорт. Международный, не побоюсь этого слова. Хотя уровень – как на колхозном аэродроме. В комментариях к видео в шутку советуют покупать круглые чемоданы, чтобы грузчикам было удобнее их пинать и катить", – написал Кривошеев.

На критику отреагировали к самом аэропорту.