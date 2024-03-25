Небрежную разгрузку багажа прокомментировали в аэропорту Алматы
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Видео, на котором сотрудники аэропорта Алматы кидают багаж пассажиров, появилось в Сети, передаёт BaigeNews.kz.
Видеокадры из воздушной гавани мегаполиса опубликовал в своём Telegram-канале Денис Кривошеев.
"Алматинский аэропорт. Международный, не побоюсь этого слова. Хотя уровень – как на колхозном аэродроме. В комментариях к видео в шутку советуют покупать круглые чемоданы, чтобы грузчикам было удобнее их пинать и катить", – написал Кривошеев.
На критику отреагировали к самом аэропорту.
"Предметы, которые были приняты за пассажирский багаж, на самом деле являются брикетами, содержащими использованные пледы и подушки. После высадки пассажиров на воздушном судне проводится уборка, и персонал авиакомпании забирает эти брикеты с собой. Просим не распространять ложную информацию и не вводить в заблуждение", – заявили в пресс-службе аэропорта Алматы.